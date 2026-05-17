Petro afirma que Bolivia "vive una insurrección popular"; ofrece la ayuda de su Gobierno

La Central Obrera Boliviana (COB) ha mantenido desde hace dos semanas su protesta para exigir a la Administración de Paz un aumento salarial del 20%, entre otras cuestiones. A su movilización se han unido otros sectores sociales. En la víspera, el Gobierno lanzó un operativo para liberar las vialidades de La Paz.
El presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció en redes sociales sobre la situación actual de Bolivia, que enfrenta una crisis social debido a las manifestaciones en contra del Gobierno de Rodrigo Paz.
"Bolivia vive una insurrección popular", escribió a través de su cuenta de X, y añadió que su Gobierno "está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana".
La Central Obrera Boliviana (COB) ha mantenido desde hace dos semanas su protesta para exigir a la Administración de Paz un aumento salarial del 20%, entre otras cuestiones. A su movilización se han unido otros sectores sociales.