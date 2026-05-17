https://noticiaslatam.lat/20260517/petro-afirma-que-bolivia-vive-una-insurreccion-popular-ofrece-la-ayuda-de-su-gobierno-1173493856.html

Petro afirma que Bolivia "vive una insurrección popular"; ofrece la ayuda de su Gobierno

Petro afirma que Bolivia "vive una insurrección popular"; ofrece la ayuda de su Gobierno

Sputnik Mundo

El presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció en redes sociales sobre la situación actual de Bolivia, que enfrenta una crisis social debido a las... 17.05.2026, Sputnik Mundo

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La Central Obrera Boliviana (COB) ha mantenido desde hace dos semanas su protesta para exigir a la Administración de Paz un aumento salarial del 20%, entre otras cuestiones. A su movilización se han unido otros sectores sociales. En la víspera, el Gobierno lanzó un operativo para liberar las vialidades de La Paz.

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