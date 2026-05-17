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Petro afirma que Bolivia "vive una insurrección popular"; ofrece la ayuda de su Gobierno
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El presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció en redes sociales sobre la situación actual de Bolivia, que enfrenta una crisis social debido a las... 17.05.2026, Sputnik Mundo
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La Central Obrera Boliviana (COB) ha mantenido desde hace dos semanas su protesta para exigir a la Administración de Paz un aumento salarial del 20%, entre otras cuestiones. A su movilización se han unido otros sectores sociales. En la víspera, el Gobierno lanzó un operativo para liberar las vialidades de La Paz.
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Petro afirma que Bolivia "vive una insurrección popular"; ofrece la ayuda de su Gobierno

21:25 GMT 17.05.2026
© Foto : X - @infopresidenciaGustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 17.05.2026
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El presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció en redes sociales sobre la situación actual de Bolivia, que enfrenta una crisis social debido a las manifestaciones en contra del Gobierno de Rodrigo Paz.

"Bolivia vive una insurrección popular", escribió a través de su cuenta de X, y añadió que su Gobierno "está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana".

La Central Obrera Boliviana (COB) ha mantenido desde hace dos semanas su protesta para exigir a la Administración de Paz un aumento salarial del 20%, entre otras cuestiones. A su movilización se han unido otros sectores sociales.
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