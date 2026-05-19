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Presidente ruso en China: ¿qué acontecimientos clave componen la agenda de su visita oficial?
Presidente ruso en China: ¿qué acontecimientos clave componen la agenda de su visita oficial?
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, realiza una visita oficial a China los días 19 y 20 de mayo de 2026, por invitación de su par chino, Xi Jinping... 19.05.2026, Sputnik Mundo
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Entre las cuestiones que el mandatario ruso planea abordar durante las negociaciones ruso-chinas se destacan:El vocero del Kremlin precisó que la delegación que acompañará a Putin durante su visita a China estará compuesta por "vice primeros ministros, ministros y directivos de empresas estatales y privadas" que operan en ese país asiático.Peskov indicó que tanto Moscú, como Pekín, consideran sus lazos bilaterales como "relaciones de asociación estratégica privilegiada y especial", destacando que se trata de una cooperación amplia y multifacética.¿Qué contempla el programa de la visita?
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Presidente ruso en China: ¿qué acontecimientos clave componen la agenda de su visita oficial?
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, realiza una visita oficial a China los días 19 y 20 de mayo de 2026, por invitación de su par chino, Xi Jinping, informó el Kremlin. Como señaló el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, cualquier contacto entre los dos jefes de Estado contribuye a generar un nuevo impulso para las relaciones bilaterales.
Entre las cuestiones que el mandatario ruso planea abordar durante las negociaciones ruso-chinas se destacan:
cooperación entre ambos países como factor clave para la estabilización de las relaciones internacionales,
sector energético, energía nuclear y alternativa,
cooperación espacial y la energía convencional,
agenda económica bilateral.
El vocero del Kremlin precisó que la delegación que acompañará a Putin durante su visita a China estará compuesta por "vice primeros ministros, ministros y directivos de empresas estatales y privadas" que operan en ese país asiático.
Peskov indicó que tanto Moscú, como Pekín, consideran sus lazos bilaterales como "relaciones de asociación estratégica privilegiada y especial", destacando que se trata de una cooperación amplia y multifacética.
¿Qué contempla el programa de la visita?
Reunión con Xi, en la que los mandatarios debatirán las relaciones ruso-chinas, así como el fortalecimiento de una asociación y cooperación integrales
.
Firma de una declaración conjunta
y de una serie de documentos bilaterales intergubernamentales, interministeriales y de otro tipo.
Reunión con el primer ministro del Consejo de Estado chino, Li Qiang, en la que se debatirán las perspectivas de la cooperación comercial y económica
.
Ceremonia solemne de inauguración de los Años de Educación
de Rusia y China para los años 2026-2027.