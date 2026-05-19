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Presidente ruso en China: ¿qué acontecimientos clave componen la agenda de su visita oficial?

Presidente ruso en China: ¿qué acontecimientos clave componen la agenda de su visita oficial?

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, realiza una visita oficial a China los días 19 y 20 de mayo de 2026, por invitación de su par chino, Xi Jinping... 19.05.2026, Sputnik Mundo

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Entre las cuestiones que el mandatario ruso planea abordar durante las negociaciones ruso-chinas se destacan:El vocero del Kremlin precisó que la delegación que acompañará a Putin durante su visita a China estará compuesta por "vice primeros ministros, ministros y directivos de empresas estatales y privadas" que operan en ese país asiático.Peskov indicó que tanto Moscú, como Pekín, consideran sus lazos bilaterales como "relaciones de asociación estratégica privilegiada y especial", destacando que se trata de una cooperación amplia y multifacética.¿Qué contempla el programa de la visita?

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