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Las FFAA de Rusia liberan un asentamiento y derriban más de 600 drones ucranianos en un día

Las FFAA de Rusia liberan un asentamiento y derriban más de 600 drones ucranianos en un día

Sputnik Mundo

Durante la última jornada, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Volójovka, en la región de Járkov, reportan desde el Ministerio de Defensa... 19.05.2026, Sputnik Mundo

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"La localidad de Volójovka se encuentra en el distrito de Volchansk, en la región de Járkov, en la margen izquierda del río Vólchia. El control de esta localidad permitió no solo ampliar la zona de seguridad en la región, sino también tomar el control de la carretera que une las localidades de este tramo del frente", indica el comunicado.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura energética y portuaria utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, talleres de ensamblaje de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.Además, fuerzas de Rusia alcanzaron 15 vehículos blindados, de acuerdo con la entidad castrense.Conforme Ministerio de Defensa ruso, Ucrania perdió unos 1.175 militares en las últimas 24 horas. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 315 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 280 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, más de 190 en la de la agrupación Norte, hasta 190 en la del grupo Oeste, hasta 160 en la del grupo Sur y alrededor de 40 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.

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