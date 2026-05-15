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El Kremlin describe como compleja la situación que vive Cuba
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Rusia mantiene contactos con las autoridades de Cuba en medio de la compleja situación energética que vive ese país caribeño, aseveró el portavoz del Kremlin... 15.05.2026, Sputnik Mundo
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Previamente, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, mantuvo una cita con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, al margen de la reunión de cancilleres de los países miembros de los BRICS celebrada en la India, durante la cual aseguró que Moscú está dispuesto a seguir prestando un apoyo integral a La Habana. Además, informó que durante la cumbre se abordó la cuestión de la presión ejercida por Washington sobre el país caribeño, y que los Estados miembros de este grupo manifestaron su solidaridad con el pueblo de Cuba.Con anterioridad, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, había denunciado una "persecución energética" del país por parte de Estados Unidos. De acuerdo con el mandatario, ese "perverso plan" tiene como objetivo tomar al pueblo cubano "como rehén" y "conducirlo contra su propio Gobierno".El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta medida agravó la escasez de combustible en la isla y afectó a la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación.
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El Kremlin describe como compleja la situación que vive Cuba

10:43 GMT 15.05.2026
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Crisis energética en Cuba a raíz del bloqueo estadounidense - Sputnik Mundo, 1920, 15.05.2026
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Rusia mantiene contactos con las autoridades de Cuba en medio de la compleja situación energética que vive ese país caribeño, aseveró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Mantenemos contactos con el liderazgo cubano, nuestros amigos. La situación es realmente compleja", comentó Peskov a los periodistas.

Previamente, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, mantuvo una cita con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, al margen de la reunión de cancilleres de los países miembros de los BRICS celebrada en la India, durante la cual aseguró que Moscú está dispuesto a seguir prestando un apoyo integral a La Habana.
Además, informó que durante la cumbre se abordó la cuestión de la presión ejercida por Washington sobre el país caribeño, y que los Estados miembros de este grupo manifestaron su solidaridad con el pueblo de Cuba.
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Con anterioridad, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, había denunciado una "persecución energética" del país por parte de Estados Unidos. De acuerdo con el mandatario, ese "perverso plan" tiene como objetivo tomar al pueblo cubano "como rehén" y "conducirlo contra su propio Gobierno".
El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Esta medida agravó la escasez de combustible en la isla y afectó a la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación.
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