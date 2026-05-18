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México exige a Israel respetar los derechos humanos de los connacionales detenidos en flotilla rumbo a Gaza
México exige a Israel respetar los derechos humanos de los connacionales detenidos en flotilla rumbo a Gaza
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El canciller mexicano Roberto Velasco remarcó la necesidad de garantizar, en cumplimiento del derecho internacional, la integridad física, un trato digno y el... 18.05.2026, Sputnik Mundo
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"Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores seguimos en contacto con sus familias, con nuestros equipos consulares activados y en coordinación con otros países cuyos ciudadanos participan en la flotilla. No descansaremos hasta asegurar su protección y una solución pronta", aseguró el canciller.El fin de semana, tras zarpar de la costa de Marmaris, Turquía, fuerzas navales israelíes interceptaron y detuvieron a unas 16 embarcaciones —de 54— de la misión humanitaria que busca romper el bloqueo israelí sobre el enclave. Hasta el momento, la delegación mexicana reporta a tres integrantes retenidos por Tel Aviv.
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México exige a Israel respetar los derechos humanos de los connacionales detenidos en flotilla rumbo a Gaza

23:11 GMT 18.05.2026
© Foto : X - @SRE_mxRoberto Velasco, canciller de México
Roberto Velasco, canciller de México - Sputnik Mundo, 1920, 18.05.2026
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El canciller mexicano Roberto Velasco remarcó la necesidad de garantizar, en cumplimiento del derecho internacional, la integridad física, un trato digno y el acceso consular inmediato de los connacionales que viajaban a bordo de una embarcación de la Flotilla Global Sumud rumbo al enclave palestino.
"Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores seguimos en contacto con sus familias, con nuestros equipos consulares activados y en coordinación con otros países cuyos ciudadanos participan en la flotilla. No descansaremos hasta asegurar su protección y una solución pronta", aseguró el canciller.
El fin de semana, tras zarpar de la costa de Marmaris, Turquía, fuerzas navales israelíes interceptaron y detuvieron a unas 16 embarcaciones —de 54— de la misión humanitaria que busca romper el bloqueo israelí sobre el enclave.
El brasileño Thiago Ávila y el español-palestino Saif Abu-Keshek. - Sputnik Mundo, 1920, 07.05.2026
Internacional
La Justicia israelí niega liberación de activistas de la flotilla para Gaza
7 de mayo, 00:35 GMT
Hasta el momento, la delegación mexicana reporta a tres integrantes retenidos por Tel Aviv.
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