https://noticiaslatam.lat/20260518/mexico-exige-a-israel-respetar-los-derechos-humanos-de-los-connacionales-detenidos-en-flotilla-1173505714.html

México exige a Israel respetar los derechos humanos de los connacionales detenidos en flotilla rumbo a Gaza

México exige a Israel respetar los derechos humanos de los connacionales detenidos en flotilla rumbo a Gaza

Sputnik Mundo

El canciller mexicano Roberto Velasco remarcó la necesidad de garantizar, en cumplimiento del derecho internacional, la integridad física, un trato digno y el... 18.05.2026, Sputnik Mundo

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"Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores seguimos en contacto con sus familias, con nuestros equipos consulares activados y en coordinación con otros países cuyos ciudadanos participan en la flotilla. No descansaremos hasta asegurar su protección y una solución pronta", aseguró el canciller.El fin de semana, tras zarpar de la costa de Marmaris, Turquía, fuerzas navales israelíes interceptaron y detuvieron a unas 16 embarcaciones —de 54— de la misión humanitaria que busca romper el bloqueo israelí sobre el enclave. Hasta el momento, la delegación mexicana reporta a tres integrantes retenidos por Tel Aviv.

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