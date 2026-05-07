La Justicia israelí niega liberación de activistas de la flotilla para Gaza

Ambos activistas fueron capturados por Israel en aguas internacionales cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. Hasta el momento, ninguno ha sido inculpado, pero Tel Aviv los acusa de tener vínculos con Hamás y de participar en supuestas actividades terroristas.
Un día después de que un tribunal del Estado judío prolongó su detención por cinco días más, el brasileño Thiago Ávila y el español-palestino Saif Abu-Keshek comparecieron con grilletes en los pies para dar vista al fallo en su contra, según reportes de medios internacionales.
"El tribunal de Beerseba rechazó nuestra apelación y aceptó todos los argumentos que el Estado [de Israel] y la policía presentaron ante la corte y mantuvo la decisión previa", declaró a la prensa su abogada, Hadeel Abu Salih.