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La Justicia israelí niega liberación de activistas de la flotilla para Gaza
La Justicia israelí niega liberación de activistas de la flotilla para Gaza
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Un día después de que un tribunal del Estado judío prolongó su detención por cinco días más, el brasileño Thiago Ávila y el español-palestino Saif Abu-Keshek... 07.05.2026, Sputnik Mundo
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Ambos activistas fueron capturados por Israel en aguas internacionales cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. Hasta el momento, ninguno ha sido inculpado, pero Tel Aviv los acusa de tener vínculos con Hamás y de participar en supuestas actividades terroristas.
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La Justicia israelí niega liberación de activistas de la flotilla para Gaza

00:35 GMT 07.05.2026
© Foto : Redes socialesEl brasileño Thiago Ávila y el español-palestino Saif Abu-Keshek.
El brasileño Thiago Ávila y el español-palestino Saif Abu-Keshek. - Sputnik Mundo, 1920, 07.05.2026
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Un día después de que un tribunal del Estado judío prolongó su detención por cinco días más, el brasileño Thiago Ávila y el español-palestino Saif Abu-Keshek comparecieron con grilletes en los pies para dar vista al fallo en su contra, según reportes de medios internacionales.
"El tribunal de Beerseba rechazó nuestra apelación y aceptó todos los argumentos que el Estado [de Israel] y la policía presentaron ante la corte y mantuvo la decisión previa", declaró a la prensa su abogada, Hadeel Abu Salih.
Ambos activistas fueron capturados por Israel en aguas internacionales cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.
Hasta el momento, ninguno ha sido inculpado, pero Tel Aviv los acusa de tener vínculos con Hamás y de participar en supuestas actividades terroristas.
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