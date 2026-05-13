Sheinbaum llama "construcción mentirosa" a versión sobre la CIA en México
© AP Photo / Fernando LlanoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum negó que agentes de la CIA operen en territorio mexicano, luego de la información dada a conocer previamente por la cadena estadounidense CNN.
En ella, se afirma que la Agencia Central de Inteligencia de EEUU facilitó la ejecución de un presunto operador del cártel de Sinaloa en marzo pasado, cuando una camioneta explotó en el municipio de Tecámac, en el Estado de México.
"Es falso que operan agentes de la CIA en territorio. Hay permisos para agencias de EEUU que están perfectamente marcadas por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional", dijo la mandataria en conferencia de prensa.
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En aquella explosión, cuyas circunstancias aún no han sido aclaradas por las autoridades mexicanas, falleció un hombre identificado como Francisco Beltrán, alias el Payín.
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