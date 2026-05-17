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Masacre en el centro de México deja 10 fallecidos, incluida una recién nacida

Masacre en el centro de México deja 10 fallecidos, incluida una recién nacida

Sputnik Mundo

Los hechos ocurrieron por la madrugada en una casa ubicada en el municipio de Tehuitzingo, en el estado de Puebla (centro), según informó la Secretaría de... 17.05.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con las autoridades, elementos federales, estatales y municipales fueron desplegados con el fin de dar con los responsables, además, se emprendieron labores de inteligencia, análisis y coordinación interinstitucional para esclarecer los hechos.Según los reportes de prensa, un grupo armado ingresó al domicilio y abrió fuego contra las personas que se encontraban dentro. Todas las víctimas pertenecían a la misma familia.

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