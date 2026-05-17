Masacre en el centro de México deja 10 fallecidos, incluida una recién nacida

De acuerdo con las autoridades, elementos federales, estatales y municipales fueron desplegados con el fin de dar con los responsables, además, se emprendieron labores de inteligencia, análisis y coordinación interinstitucional para esclarecer los hechos.Según los reportes de prensa, un grupo armado ingresó al domicilio y abrió fuego contra las personas que se encontraban dentro. Todas las víctimas pertenecían a la misma familia.
Los hechos ocurrieron por la madrugada en una casa ubicada en el municipio de Tehuitzingo, en el estado de Puebla (centro), según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en un comunicado.
"En el lugar se reporta el fallecimiento de 10 personas, entre ellas seis hombres, tres mujeres y una menor de edad, quienes presuntamente fueron atacadas por sujetos armados", informó la dependencia en su comunicado. Una de las víctimas es una recién nacida de apenas dos meses de vida, según los reportes de prensa.
De acuerdo con las autoridades, elementos federales, estatales y municipales fueron desplegados con el fin de dar con los responsables, además, se emprendieron labores de inteligencia, análisis y coordinación interinstitucional para esclarecer los hechos.