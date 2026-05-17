Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260517/masacre-en-el-centro-de-mexico-deja-10-fallecidos-incluida-una-recien-nacida-1173493442.html
Masacre en el centro de México deja 10 fallecidos, incluida una recién nacida
Masacre en el centro de México deja 10 fallecidos, incluida una recién nacida
Sputnik Mundo
Los hechos ocurrieron por la madrugada en una casa ubicada en el municipio de Tehuitzingo, en el estado de Puebla (centro), según informó la Secretaría de... 17.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-17T21:19+0000
2026-05-17T21:19+0000
américa latina
sociedad
seguridad
méxico
matanza
masacre
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/11/1173493533_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_d61ed44a6cc6bdc108c1143db7c4b7d5.jpg
De acuerdo con las autoridades, elementos federales, estatales y municipales fueron desplegados con el fin de dar con los responsables, además, se emprendieron labores de inteligencia, análisis y coordinación interinstitucional para esclarecer los hechos.Según los reportes de prensa, un grupo armado ingresó al domicilio y abrió fuego contra las personas que se encontraban dentro. Todas las víctimas pertenecían a la misma familia.
https://noticiaslatam.lat/20260517/ningun-gobierno-extranjero-le-va-a-arrebatar-la-transformacion-al-pueblo-de-mexico-sheinbaum-1173486531.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/11/1173493533_110:0:1537:1070_1920x0_80_0_0_404d50a2f7645c564fb0ef289ac5b0f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, seguridad, méxico, matanza, masacre
sociedad, seguridad, méxico, matanza, masacre

Masacre en el centro de México deja 10 fallecidos, incluida una recién nacida

21:19 GMT 17.05.2026
© Foto : X - @SSPGobPueElementos de seguridad de Puebla
Elementos de seguridad de Puebla - Sputnik Mundo, 1920, 17.05.2026
© Foto : X - @SSPGobPue
Síguenos en
Los hechos ocurrieron por la madrugada en una casa ubicada en el municipio de Tehuitzingo, en el estado de Puebla (centro), según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en un comunicado.

"En el lugar se reporta el fallecimiento de 10 personas, entre ellas seis hombres, tres mujeres y una menor de edad, quienes presuntamente fueron atacadas por sujetos armados", informó la dependencia en su comunicado. Una de las víctimas es una recién nacida de apenas dos meses de vida, según los reportes de prensa.

De acuerdo con las autoridades, elementos federales, estatales y municipales fueron desplegados con el fin de dar con los responsables, además, se emprendieron labores de inteligencia, análisis y coordinación interinstitucional para esclarecer los hechos.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 17.05.2026
América Latina
"Ningún Gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México": Sheinbaum
00:01 GMT
Según los reportes de prensa, un grupo armado ingresó al domicilio y abrió fuego contra las personas que se encontraban dentro. Todas las víctimas pertenecían a la misma familia.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала