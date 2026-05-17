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Israel construirá un museo de las Fuerzas Armadas en las ruinas de la sede de la UNRWA

Israel construirá un museo de las Fuerzas Armadas en las ruinas de la sede de la UNRWA

Sputnik Mundo

El Consejo de Ministros del Gobierno de Israel aprobó la construcción de un complejo del Ministerio de Defensa en la zona en la que, en enero, fueron demolidas... 17.05.2026, Sputnik Mundo

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Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, informó sobre la decisión a través de sus redes sociales y detalló que el complejo incluirá una oficina de reclutamiento, un museo dedicado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), así como una oficina de la cartera a su cargo. En enero, fuerzas israelíes irrumpieron con excavadoras en la sede de la UNRWA y comenzaron a demoler los edificios. El secretario general de la ONU, António Guterres, se refirió al acto como un "ataque sin precedentes" y un "nuevo nivel de desafío abierto y deliberado al derecho internacional" por parte de Israel.

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