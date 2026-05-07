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Alemania parece olvidar a qué conduce el fomento del odio hacia los rusos, recuerda Zajárova | Video

Alemania parece olvidar a qué conduce el fomento del odio hacia los rusos, recuerda Zajárova | Video

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En Berlín olvidaron cómo acaba la incitación al odio contra los rusos con el pretexto de una supuesta amenaza que estos representan, declaró la portavoz de la... 07.05.2026, Sputnik Mundo

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Las élites actuales de Berlín se sienten insatisfechas con los resultados de la Segunda Guerra Mundial y con el estatus de Alemania tras el conflicto, aseveró la vocera de la Cancillería rusa.En sus palabras, el Tratado sobre el acuerdo final con respecto a Alemania de 1990 —en virtud del cual la Alemania unificada, en particular, renunciaba a la expansión territorial y al refuerzo de su armamento— resultó ser demasiado restrictivo para las actuales autoridades del país, ya que "no permite ganar dinero".Es por eso, continuó Zajárova, que fomentan el odio hacia Rusia e infunden miedo a su población con la mítica "amenaza rusa", aunque son precisamente las élites berlinesas las que representan la principal amenaza para el pueblo alemán.También señaló que, al prohibir el uso de los símbolos de la Victoria en la Gran Guerra Patria en Berlín durante los actos conmemorativos del 8 y 9 de mayo, el canciller alemán Friedrich Merz ha cubierto de vergüenza a su país."Merz concitó no solo sobre sí, sino sobre su país, una auténtica vergüenza al prohibir el uso de la simbología de la Victoria a quienes quieren también honrar a los antifascistas alemanes que dieron su vida en la lucha contra esta terrible peste parda", cerró.Con anterioridad, la Policía de Berlín volvió a imponer una serie de prohibiciones discriminatorias con motivo de las conmemoraciones del Día de la Victoria. Aunque se prevén excepciones para diplomáticos y veteranos, al resto de las personas les está prohibido: En su argumentación, se subrayaba que estas restricciones supuestamente sirven a un "noble fin": el mantenimiento del orden público y la protección de la "dignidad de las víctimas".

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Alemania parece olvidar a qué conduce el fomento del odio hacia los rusos, recuerda Zajárova Sputnik Mundo Alemania parece olvidar a qué conduce el fomento del odio hacia los rusos, recuerda Zajárova 2026-05-07T17:25+0000 true PT0M46S

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