Violencia en Haití, la cita Xi-Trump y la prueba del misil Sarmat, entre las fotos de la semana
Alexandr Lukashenko, mandatario bielorruso, y Vladímir Putin, presidente ruso, presencian el Desfile de la Victoria el 9 de mayo en Moscú.
Alexandr Lukashenko, mandatario bielorruso, y Vladímir Putin, presidente ruso, presencian el Desfile de la Victoria el 9 de mayo en Moscú.
Xi Jinping, presidente chino, recibe al mandatario estadounidense, Donald Trump, en su residencia de Zhongnanhai, ubicada en Pekín.
Xi Jinping, presidente chino, recibe al mandatario estadounidense, Donald Trump, en su residencia de Zhongnanhai, ubicada en Pekín.
Un grupo de personas intenta sofocar el incendio de un vehículo tras un ataque aéreo israelí contra la ciudad libanesa de Barja.
Un grupo de personas intenta sofocar el incendio de un vehículo tras un ataque aéreo israelí contra la ciudad libanesa de Barja.
Los participantes en la marcha del Regimiento Inmortal —dedicada al 81.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria— desfilan por la ciudad rusa de San Petersburgo.
Los participantes en la marcha del Regimiento Inmortal —dedicada al 81.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria— desfilan por la ciudad rusa de San Petersburgo.
Un residente de la capital haitiana, Puerto Príncipe, se arrodilla ante un vehículo blindado policial y pide a la Policía que tome medidas contra las bandas que controlan su barrio.
Un residente de la capital haitiana, Puerto Príncipe, se arrodilla ante un vehículo blindado policial y pide a la Policía que tome medidas contra las bandas que controlan su barrio.
Emma Thynn, modelo británica, posa en la alfombra roja del Festival de Cannes de 2026.
Emma Thynn, modelo británica, posa en la alfombra roja del Festival de Cannes de 2026.
Un grupo de cubanos juega una partida de dominó iluminándola con sus teléfonos móviles, debido a los prolongados cortes de electricidad causados por el bloqueo energético impuesto por EEUU.
Un grupo de cubanos juega una partida de dominó iluminándola con sus teléfonos móviles, debido a los prolongados cortes de electricidad causados por el bloqueo energético impuesto por EEUU.
Rusia realiza con éxito las pruebas de su sistema de misiles estratégicos de quinta generación RS-28 Sarmat.
Rusia realiza con éxito las pruebas de su sistema de misiles estratégicos de quinta generación RS-28 Sarmat.
Los participantes en la Copa Internacional de Chefs de Cocina pasean por las calles de la ciudad rusa de Kazán, en el marco del XVII Foro Económico Internacional Rusia-Mundo Islámico.
Los participantes en la Copa Internacional de Chefs de Cocina pasean por las calles de la ciudad rusa de Kazán, en el marco del XVII Foro Económico Internacional Rusia-Mundo Islámico.
Un pasajero español del crucero MV Hondius, infectado por el hantavirus, recibe tratamiento con desinfectante antes de subir al avión.
Un pasajero español del crucero MV Hondius, infectado por el hantavirus, recibe tratamiento con desinfectante antes de subir al avión.
Un palestino observa el lugar del ataque aéreo israelí contra viviendas en un campo de refugiados de la Franja de Gaza.
Un palestino observa el lugar del ataque aéreo israelí contra viviendas en un campo de refugiados de la Franja de Gaza.
Alumnos rusos saludan al veterano de la Gran Guerra Patria, Iván Olenin, de 101 años, en vísperas del 81.º aniversario de la Victoria en la ciudad de Lugansk.
Alumnos rusos saludan al veterano de la Gran Guerra Patria, Iván Olenin, de 101 años, en vísperas del 81.º aniversario de la Victoria en la ciudad de Lugansk.
Suphajee Suthumpan, vice primera ministra tailandesa y Anutin Charnvirakul, primer ministro de ese país, recorren en bicicleta un mercado de la capital, Bangkok.
Suphajee Suthumpan, vice primera ministra tailandesa y Anutin Charnvirakul, primer ministro de ese país, recorren en bicicleta un mercado de la capital, Bangkok.
Guardias del Parlamento húngaro esperan la ceremonia de toma de posesión del nuevo primer ministro del país, Peter Magyar.
Guardias del Parlamento húngaro esperan la ceremonia de toma de posesión del nuevo primer ministro del país, Peter Magyar.
Un guía turístico en el Templo de las Pitones muestra serpientes a los visitantes, Benín.
Un guía turístico en el Templo de las Pitones muestra serpientes a los visitantes, Benín.
Residentes de Pekín disfrutan del sol en una zona peatonal.
Residentes de Pekín disfrutan del sol en una zona peatonal.