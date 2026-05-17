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Violencia en Haití, la cita Xi-Trump y la prueba del misil Sarmat, entre las fotos de la semana
Violencia en Haití, la cita Xi-Trump y la prueba del misil Sarmat, entre las fotos de la semana
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La violencia de pandillas en... 17.05.2026, Sputnik Mundo
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Violencia en Haití, la cita Xi-Trump y la prueba del misil Sarmat, entre las fotos de la semana

09:01 GMT 17.05.2026
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La violencia de pandillas en Haití, la prueba del misil ruso Sarmat y la visita del presidente de EEUU, Donald Trump, a China, entre las fotos de la semana.
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Alexandr Lukashenko, mandatario bielorruso, y Vladímir Putin, presidente ruso, presencian el Desfile de la Victoria el 9 de mayo en Moscú.

Alexandr Lukashenko, mandatario bielorruso, y Vladímir Putin, presidente ruso, presencian el Desfile de la Victoria el 9 de mayo en Moscú. - Sputnik Mundo
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Alexandr Lukashenko, mandatario bielorruso, y Vladímir Putin, presidente ruso, presencian el Desfile de la Victoria el 9 de mayo en Moscú.

© AP Photo / Pool/Mark Schiefelbein

Xi Jinping, presidente chino, recibe al mandatario estadounidense, Donald Trump, en su residencia de Zhongnanhai, ubicada en Pekín.

Xi Jinping, presidente chino, recibe al mandatario estadounidense, Donald Trump, en su residencia de Zhongnanhai, ubicada en Pekín. - Sputnik Mundo
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Xi Jinping, presidente chino, recibe al mandatario estadounidense, Donald Trump, en su residencia de Zhongnanhai, ubicada en Pekín.

© AP Photo / Mustafa Jamalddine

Un grupo de personas intenta sofocar el incendio de un vehículo tras un ataque aéreo israelí contra la ciudad libanesa de Barja.

Un grupo de personas intenta sofocar el incendio de un vehículo tras un ataque aéreo israelí contra la ciudad libanesa de Barja. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Mustafa Jamalddine

Un grupo de personas intenta sofocar el incendio de un vehículo tras un ataque aéreo israelí contra la ciudad libanesa de Barja.

© Sputnik / Artem Pryahin / Acceder al contenido multimedia

Los participantes en la marcha del Regimiento Inmortal —dedicada al 81.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria— desfilan por la ciudad rusa de San Petersburgo.

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Los participantes en la marcha del Regimiento Inmortal —dedicada al 81.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria— desfilan por la ciudad rusa de San Petersburgo.

© AP Photo / Odelyn Joseph

Un residente de la capital haitiana, Puerto Príncipe, se arrodilla ante un vehículo blindado policial y pide a la Policía que tome medidas contra las bandas que controlan su barrio.

Un residente de la capital haitiana, Puerto Príncipe, se arrodilla ante un vehículo blindado policial y pide a la Policía que tome medidas contra las bandas que controlan su barrio. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Odelyn Joseph

Un residente de la capital haitiana, Puerto Príncipe, se arrodilla ante un vehículo blindado policial y pide a la Policía que tome medidas contra las bandas que controlan su barrio.

© REUTERS Marko Djurica

Emma Thynn, modelo británica, posa en la alfombra roja del Festival de Cannes de 2026.

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© REUTERS Marko Djurica

Emma Thynn, modelo británica, posa en la alfombra roja del Festival de Cannes de 2026.

© AP Photo / Ramon Espinosa

Un grupo de cubanos juega una partida de dominó iluminándola con sus teléfonos móviles, debido a los prolongados cortes de electricidad causados por el bloqueo energético impuesto por EEUU.

Un grupo de cubanos juega una partida de dominó iluminándola con sus teléfonos móviles, debido a los prolongados cortes de electricidad causados por el bloqueo energético impuesto por EEUU. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Ramon Espinosa

Un grupo de cubanos juega una partida de dominó iluminándola con sus teléfonos móviles, debido a los prolongados cortes de electricidad causados por el bloqueo energético impuesto por EEUU.

© Sputnik / Russian Defence Ministry / Acceder al contenido multimedia

Rusia realiza con éxito las pruebas de su sistema de misiles estratégicos de quinta generación RS-28 Sarmat.

Rusia realiza con éxito las pruebas de su sistema de misiles estratégicos de quinta generación RS-28 Sarmat. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Russian Defence Ministry
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Rusia realiza con éxito las pruebas de su sistema de misiles estratégicos de quinta generación RS-28 Sarmat.

© Sputnik / RIA Novosti/ANO Directorate for Sports and Social Projects/Yuri Kochetkov / Acceder al contenido multimedia

Los participantes en la Copa Internacional de Chefs de Cocina pasean por las calles de la ciudad rusa de Kazán, en el marco del XVII Foro Económico Internacional Rusia-Mundo Islámico.

Los participantes en la Copa Internacional de Chefs de Cocina pasean por las calles de la ciudad rusa de Kazán, en el marco del XVII Foro Económico Internacional Rusia-Mundo Islámico. - Sputnik Mundo
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Los participantes en la Copa Internacional de Chefs de Cocina pasean por las calles de la ciudad rusa de Kazán, en el marco del XVII Foro Económico Internacional Rusia-Mundo Islámico.

© AP Photo

Un pasajero español del crucero MV Hondius, infectado por el hantavirus, recibe tratamiento con desinfectante antes de subir al avión.

Un pasajero español del crucero MV Hondius, infectado por el hantavirus, recibe tratamiento con desinfectante antes de subir al avión. - Sputnik Mundo
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© AP Photo

Un pasajero español del crucero MV Hondius, infectado por el hantavirus, recibe tratamiento con desinfectante antes de subir al avión.

© REUTERS DAWOUD ABU ALKAS

Un palestino observa el lugar del ataque aéreo israelí contra viviendas en un campo de refugiados de la Franja de Gaza.

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© REUTERS DAWOUD ABU ALKAS

Un palestino observa el lugar del ataque aéreo israelí contra viviendas en un campo de refugiados de la Franja de Gaza.

© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimedia

Alumnos rusos saludan al veterano de la Gran Guerra Patria, Iván Olenin, de 101 años, en vísperas del 81.º aniversario de la Victoria en la ciudad de Lugansk.

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Alumnos rusos saludan al veterano de la Gran Guerra Patria, Iván Olenin, de 101 años, en vísperas del 81.º aniversario de la Victoria en la ciudad de Lugansk.

© REUTERS Athit Perawongmetha

Suphajee Suthumpan, vice primera ministra tailandesa y Anutin Charnvirakul, primer ministro de ese país, recorren en bicicleta un mercado de la capital, Bangkok.

Suphajee Suthumpan, vice primera ministra tailandesa y Anutin Charnvirakul, primer ministro de ese país, recorren en bicicleta un mercado de la capital, Bangkok. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Athit Perawongmetha

Suphajee Suthumpan, vice primera ministra tailandesa y Anutin Charnvirakul, primer ministro de ese país, recorren en bicicleta un mercado de la capital, Bangkok.

© AP Photo / Denes Erdos

Guardias del Parlamento húngaro esperan la ceremonia de toma de posesión del nuevo primer ministro del país, Peter Magyar.

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© AP Photo / Denes Erdos

Guardias del Parlamento húngaro esperan la ceremonia de toma de posesión del nuevo primer ministro del país, Peter Magyar.

© AP Photo / Sunday Alamba

Un guía turístico en el Templo de las Pitones muestra serpientes a los visitantes, Benín.

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© AP Photo / Sunday Alamba

Un guía turístico en el Templo de las Pitones muestra serpientes a los visitantes, Benín.

© AP Photo / Andy Wong

Residentes de Pekín disfrutan del sol en una zona peatonal.

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© AP Photo / Andy Wong

Residentes de Pekín disfrutan del sol en una zona peatonal.

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