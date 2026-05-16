Trump pone vilo la decisión sobre el suministro de armas a Taiwán

El gigante asiático ha recalcado repetidamente que Taiwán es parte inalienable de su territorio y se ha opuesto sistemáticamente a la venta de armas estadounidenses a la isla, advirtiendo que tales acciones violan el principio de una sola China y contribuyen a la desestabilización regional.Xi señaló el 14 de mayo, durante su reunión con Trump, que si el asunto de Taiwán se aborda de forma incorrecta, podría surgir un conflicto entre China y EEUU que conduciría a un grave deterioro de las relaciones bilaterales.El presidente chino también le dijo a Trump que la independencia de la isla es incompatible con la paz en el estrecho de Taiwán.
El presidente estadounidense Donald Trump declaró que aún no ha aprobado el suministro de armas a Taiwán por un valor de 12.000 millones de dólares y que tomará una decisión más adelante.
"Todavía no lo he aprobado. Veremos qué sucede", dijo en una entrevista con Fox News. Añadió que la política estadounidense hacia Taiwán no ha cambiado, al tiempo que afirmó que Washington "no busca la guerra".
El gigante asiático ha recalcado repetidamente que Taiwán es parte inalienable de su territorio y se ha opuesto sistemáticamente a la venta de armas estadounidenses a la isla, advirtiendo que tales acciones violan el principio de una sola China y contribuyen a la desestabilización regional.
Xi señaló el 14 de mayo, durante su reunión con Trump, que si el asunto de Taiwán se aborda de forma incorrecta, podría surgir un conflicto entre China y EEUU que conduciría a un grave deterioro de las relaciones bilaterales.