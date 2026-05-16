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Trump pone vilo la decisión sobre el suministro de armas a Taiwán

Trump pone vilo la decisión sobre el suministro de armas a Taiwán

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El presidente estadounidense Donald Trump declaró que aún no ha aprobado el suministro de armas a Taiwán por un valor de 12.000 millones de dólares y que... 16.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-16T00:18+0000

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El gigante asiático ha recalcado repetidamente que Taiwán es parte inalienable de su territorio y se ha opuesto sistemáticamente a la venta de armas estadounidenses a la isla, advirtiendo que tales acciones violan el principio de una sola China y contribuyen a la desestabilización regional.Xi señaló el 14 de mayo, durante su reunión con Trump, que si el asunto de Taiwán se aborda de forma incorrecta, podría surgir un conflicto entre China y EEUU que conduciría a un grave deterioro de las relaciones bilaterales.El presidente chino también le dijo a Trump que la independencia de la isla es incompatible con la paz en el estrecho de Taiwán.

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