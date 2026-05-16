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Estiman que el turismo mundial crecerá por encima del 3% en 2026

Estiman que el turismo mundial crecerá por encima del 3% en 2026

Sputnik Mundo

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estimó que la industria de viajes y turismo crecerá 3,2% a nivel global durante 2026, superando el ritmo previsto para... 16.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-16T10:01+0000

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La industria mundial de viajes y turismo mantendrá una tendencia de crecimiento superior a la economía global durante 2026, de acuerdo con proyecciones difundidas por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).El organismo estimó que el sector crecerá 3,2% a escala global, por encima del desempeño económico mundial previsto en 2,4%, impulsado por la recuperación de los viajes internacionales, la digitalización y el aumento en la demanda turística.Además, el WTTC prevé que la industria respaldará alrededor de 376 millones de empleos durante este año, lo que equivale aproximadamente a uno de cada nueve puestos de trabajo en el mundo.Las proyecciones también indican que, durante la próxima década, el sector podría generar cerca de 89 millones de nuevos empleos, representando alrededor de una tercera parte de todos los trabajos que se crearán en la economía global.El organismo señaló que el Producto Interno Bruto mundial relacionado con viajes y turismo crecerá a una tasa anual de 3,6% en los próximos años, es decir, alrededor de 1,5 veces más rápido que el crecimiento previsto para la economía internacional en general.Ante este panorama, el WTTC consideró fundamental que gobiernos y empresas continúen invirtiendo en infraestructura inteligente, innovación tecnológica, conectividad internacional y modelos de turismo sostenible para mantener el ritmo de expansión del sector.La organización también destacó que herramientas como la inteligencia artificial tendrán un papel cada vez más importante para mejorar la experiencia de los viajeros, optimizar operaciones y fortalecer la capacitación de la fuerza laboral turística.En el caso de Europa, el organismo prevé que la industria turística supere ampliamente el crecimiento económico regional durante 2026. Mientras el PIB europeo avanzaría apenas 1% , el sector de viajes y turismo crecería 3,6%, consolidándose como uno de los principales motores económicos del continente frente a la inflación y la incertidumbre financiera.

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