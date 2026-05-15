Diferentes países muestran interés en incorporarse a los BRICS, destaca Lavrov
© Sputnik / Sergey Guneev/
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Existe una percepción en distintos países de que los BRICS representan un prototipo del futuro orden mundial multipolar, y no se observa una disminución del interés por unirse a la asociación, a pesar de la presión de Occidente, recalcó el canciller ruso, Serguéi Lavrov.
"No veo que haya disminuido el interés a los BRICS como consecuencia de la presión de los países occidentales, que, especialmente EEUU, declararon públicamente que el grupo de BRICS es casi el principal enemigo", explicó Lavrov.
Lavrov hizo hincapié que dentro de los BRICS se formó una cultura de comunicación muy sólida, basada en el respeto mutuo y la igualdad soberana.
"Estamos convencidos de que es precisamente este enfoque el que garantiza la solidez y la autoridad del BRICS entre los países de la mayoría mundial, y el que mantiene su atractivo para un número cada vez mayor de países", afirmó.
Además, el canciller ruso enfatizó que el grupo se considera el principal elemento impulsor en el proceso de formación de un orden mundial policéntrico.
En este contexto, Lavrov agregó que los miembros de los BRICS no permitirán que el G20 se centre en temas sensacionalistas en lugar de en cuestiones económicas.
"Intentar desviar el debate hacia temas escandalosos en torno a problemas creados por el propio Occidente como consecuencia de su política agresiva; estos intentos no contarán con el apoyo de los países del BRICS", destacó.
Sin embargo, subrayó que los BRICS no tienen prisa por ampliar el número de sus miembros en la fase actual, ya que se necesita tiempo para adaptarse al nuevo formato, "considerablemente más amplio" tras la incorporación de nuevos miembros en 2024.
Al mismo tiempo, puso de relieve que las economías de los países de los BRICS crecerán más rápido que las demás. El ministro recordó que la asociación y sus socios representan más del 40% del PIB mundial, mientras que el G7 apenas supera el 30% del PIB mundial.
"Por eso, la reforma es ineludible, una reforma que nuestros colegas occidentales intentan frenar por todos los medios. Según las previsiones, las tasas medias de crecimiento de los países del BRICS rondarán el 3,7%, más cerca del 4%, frente al 2,6 % de las tasas de crecimiento mundiales", aseveró.
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