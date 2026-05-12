https://noticiaslatam.lat/20260512/los-brics-ya-superan-economicamente-al-g7-declara-el-ministro-de-finanzas-ruso-1173429097.html
Los BRICS ya superan económicamente al G7, declara el ministro de Finanzas ruso
Los BRICS ya superan económicamente al G7, declara el ministro de Finanzas ruso
Sputnik Mundo
Los BRICS deberían aprovechar todas las herramientas disponibles para lograr un dinamismo económico con el desarrollo de tecnologías, no a través del aumento... 12.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-12T16:24+0000
2026-05-12T16:24+0000
2026-05-12T16:24+0000
economía
brics
nuevo banco de desarrollo (nbd)
antón siluánov
rusia
📈 mercados y finanzas
g7
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/08/19/1143035657_0:0:3364:1892_1920x0_80_0_0_fc2c358e0005d8929f40a64996ad7803.jpg
"Los BRICS y otros socios del Nuevo Banco de Desarrollo [NDB] tienen un potencial económico considerable. El grupo representa a más de la mitad de la población mundial y es económicamente superior al G7", indicó.Agregó que, según las estimaciones, el trabajo conjunto del grupo en el desarrollo de tecnologías permitirá atraer más de 2,5 billones de dólares.Los institutos de desarrollo, y en particular el NBD, deben desempeñar un papel significativo en este proceso, prosiguió Siluánov."Hoy en día, los bancos de desarrollo deben convertirse en arquitectos de un entorno de innovación, ayudar a crear las condiciones que plasman una idea en nuevas tecnologías y empleos modernos", afirmó.Siluanov recordó que el NBD ya ha implementado proyectos por un valor de 1.400 millones de dólares en 2024-2025 en el ámbito de las plataformas digitales y la infraestructura.Establecido formalmente por el grupo BRICS en 2015, el Nuevo Banco de Desarrollo busca movilizar recursos para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en mercados emergentes y países en desarrollo.Desde su fundación, el NDB aprobó la financiación de 139 proyectos por 42.900 millones de dólares en países miembros, en las áreas de energía limpia y eficiencia energética, infraestructura de transporte, agua y saneamiento, infraestructura digital, protección ambiental e infraestructura social.El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se expandió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024 y de Indonesia en enero de 2025. A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta alianza económica.
https://noticiaslatam.lat/20260506/es-un-mecanismo-importante-bolivia-ratifica-su-permanencia-en-los-brics-para-buscar-financiamiento-1173349726.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/08/19/1143035657_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_00a4c1681ac929dbb325e94385344a73.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
brics, nuevo banco de desarrollo (nbd), antón siluánov, rusia, 📈 mercados y finanzas, g7
brics, nuevo banco de desarrollo (nbd), antón siluánov, rusia, 📈 mercados y finanzas, g7
Los BRICS ya superan económicamente al G7, declara el ministro de Finanzas ruso
Los BRICS deberían aprovechar todas las herramientas disponibles para lograr un dinamismo económico con el desarrollo de tecnologías, no a través del aumento de la población o de la extracción de recursos, comentó a Spuntik el ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov.
"Los BRICS y otros socios del Nuevo Banco de Desarrollo [NDB] tienen un potencial económico considerable. El grupo representa a más de la mitad de la población mundial y es económicamente superior al G7", indicó.
Agregó que, según las estimaciones, el trabajo conjunto del grupo en el desarrollo de tecnologías permitirá atraer más de 2,5 billones de dólares.
"Como resultado, la exportación de altas tecnologías crecerá del 12% al 28% del PIB, y la capitalización de las empresas tecnológicas de los BRICS en el mercado de valores podría aumentar en 1,4 billones de dólares", sostuvo el ministro.
Los institutos de desarrollo, y en particular el NBD, deben desempeñar un papel significativo en este proceso, prosiguió Siluánov.
"Hoy en día, los bancos de desarrollo deben convertirse en arquitectos de un entorno de innovación, ayudar a crear las condiciones que plasman una idea en nuevas tecnologías y empleos modernos", afirmó.
Siluanov recordó que el NBD ya ha implementado proyectos por un valor de 1.400 millones de dólares en 2024-2025 en el ámbito de las plataformas digitales y la infraestructura.
"En el nuevo ciclo estratégico hasta 2031, el desarrollo tecnológico se convertirá en una de las directrices más importantes de la actividad del banco", declaró.
Establecido formalmente por el grupo BRICS en 2015, el Nuevo Banco de Desarrollo busca movilizar recursos para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en mercados emergentes y países en desarrollo.
Desde su fundación, el NDB aprobó la financiación de 139 proyectos por 42.900 millones de dólares en países miembros, en las áreas de energía limpia y eficiencia energética, infraestructura de transporte, agua y saneamiento, infraestructura digital, protección ambiental e infraestructura social.
El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se expandió con la incorporación
de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024 y de Indonesia en enero de 2025. A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta alianza económica.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.