EEUU quiere la energía de Paraguay para desarrollar IA: ¿oportunidad o maldición?

EEUU quiere la energía de Paraguay para desarrollar IA: ¿oportunidad o maldición?

El Gobierno estadounidense manifestó su interés en utilizar el excedente de energía hidroeléctrica de Paraguay para desarrollar inteligencia artificial. 27.05.2025

El interés de EEUU en la electricidad paraguaya no pudo ser más explícito. Durante una comparecencia ante el Congreso estadounidense, el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, aseguró que la energía "va a ser un tema de política exterior durante los próximos cien años" debido a la cantidad de energía que requiere el desarrollo de inteligencia artificial.Rubio admitió que en la actualidad "no producimos suficiente energía global para cubrir" esas necesidades, lo cual representa "oportunidades estratégicas para los países que puedan ofrecer energía rentable y eficiente en volúmenes suficientes". Al mismo tiempo, pronosticó que habrá "una enorme presión" para los países que consuman esos recursos: "Así que necesitamos estar en la mesa para tener conversaciones, no solo sobre nuestro papel en la energía sino sobre cómo ayudamos a invertir o asociarnos con esos países".El secretario de Estado estadounidense mencionó, en ese momento, específicamente el ejemplo de Paraguay, asegurando que el país sudamericano "tiene una planta hidroeléctrica y estaba en un acuerdo a largo plazo con Brasil, al que le vendían el 50% de la energía que producía". Rubio enfatizó que el acuerdo entre Paraguay y Brasil "ha expirado", por lo que el Gobierno paraguayo está "tratando de decidir qué hacer con ese 50% que ya no va a Brasil".En ese contexto, el funcionario remarcó que "si alguien es inteligente, va a ir a Paraguay y va a abrir una instalación de inteligencia artificial".En diálogo con Sputnik, la experta en temas energéticos y exviceministra de Minas y Energía de Paraguay Mercedes Canese afirmó que la fijación de EEUU sobre la energía paraguaya puede no ser tan sorpresiva si se tiene en cuenta que "ellos han estudiado a Itaipú bastante de cerca, siempre hay académicos yendo a Paraguay a analizar". En ese marco, consideró que el interés podría no ser algo tan positivo.Es que, para la experta, el interés estadounidense podría consolidar aún más el modelo "extractivista y primarizado" de la economía paraguaya que se replica también en el sector energético. "Hoy nuestra energía hidroeléctrica se va a Brasil y Argentina a un precio que es menos de la mitad del precio de mercado. Ahora sería cambiar a Brasil y Argentina por EEUU, pero las condiciones de intercambio pueden ser todavía peores", explicó.Canese, integrante del colectivo Itaipú Causa Nacional, señaló que existe un "reclamo histórico" desde algunos sectores políticos paraguayos de que la represa hidroeléctrica de Itaipú —la más grande de América en la actualidad y la mayor del mundo hasta 2011— "sirva para el desarrollo del país" y no se utilice únicamente para beneficios de sectores que derivan sus ganancias al exterior.En ese sentido, la experta puso el ejemplo de la criptominería, una actividad que crece en Paraguay por la disponibilidad de energía eléctrica a precios más baratos que en el mercado internacional. Un estudio hecho por Itaipú Causa Nacional señala, por ejemplo, que por cada 500 empleos creados en industrias tradicionales, la criptominería que se desarrolla en Paraguay solo genera uno.Canese recordó que es incluso esta criptominería en ascenso la que puede causar que el interés estadounidense llegue "un poco tarde", dado que el país sudamericano parece tener cada vez menos excedente energético. "Paraguay está consumiendo cada vez más energía hidroeléctrica y al ritmo de consumo que tuvimos en 2024, ya no tendremos excedentes para 2029", apuntó, remarcando que mucho de ese aumento de consumo se debe precisamente a la criptominería tanto formal como ilegal.En efecto, la cantidad de energía de Itaipú que Paraguay cede a Brasil se ha ido reduciendo en los últimos años. Mientras tradicionalmente el Estado paraguayo cedía cerca del 50% de su parte a Brasil —el dato que Marco Rubio presentó ante los congresistas de su país— en 2024 cedió el 39%.Para muestra, la criptomineríaTambién consultado por Sputnik, el analista político y especialista en tecnopolítica Leonardo Gómez Berniga que la criptominería "es un precedente de uso intensivo de la energía que no es muy distinto a la instalación de servidores para inteligencia artificial". El experto afirmó que el interés estadounidense explica porque hay "una carrera" en el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial que exige "altos costos de infraestructura y producción" pero en la que empresas estadounidenses pueden encontrar en Paraguay recursos "fácilmente disponibles".En ese sentido, Gómez Berniga recordó que las empresas de criptominería que se instalaron recientemente en Paraguay vieron en el país sudamericano "energía barata y una débil institucionalidad", en contraste con la mayor regulación que comienza a verse en los países asiáticos en los que anteriormente se encontraban.Para el analista, no se debe descartar que las palabras de Rubio ante el Congreso de EEUU no sean más que "la antesala del anuncio de empresas estadounidenses que vayan a instalar servidores en Paraguay" o proyectos de obra pública vinculada específicamente al sector energético para sostener estos proyectos.El interés estadounidense podría generar, además, un "problema geopolítico" para Paraguay, ya que implicaría una negociación con Washington en momentos en que las negociaciones con Brasil sobre las tarifas de la electricidad generada por la repesa están detenidas luego de diferencias entre ambos gobiernos. "Brasil es y seguirá siendo el principal socio comercial de Paraguay, por lo que es una jugada osada apuntar al fortalecimiento de los vínculos con EEUU en este contexto", opinó.

