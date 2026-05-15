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"Bacanal de desinformación": Moscú acusa a Kiev de intentar sabotear el Día de la Victoria en el extranjero

"Bacanal de desinformación": Moscú acusa a Kiev de intentar sabotear el Día de la Victoria en el extranjero

Sputnik Mundo

Las autoridades ucranianas buscaron, a través de provocadores extranjeros, socavar los actos conmemorativos del Día de la Victoria en otros países, declaró la... 15.05.2026, Sputnik Mundo

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Entre otros instigadores, la alta diplomática mencionó al Congreso Mundial Ucraniano.En este contexto, denunció que se registraron intentos de presentar las marchas del Regimiento Inmortal como un proyecto organizado "desde arriba" y supuestamente destinado a "socavar la seguridad mundial".Asimismo, destacó que el Gobierno de Zelenski intenta reforzar el significado de una nueva festividad en Ucrania —el Día de Europa, celebrado el 8 de mayo— restándole relevancia al Día de la Victoria.Destacó que en varias ciudades ucranianas se celebraron actos espontáneos de homenaje con coronas y flores en fosas comunes y monumentos a los caídos en la lucha contra el nazismo. De esa forma menciónó Kiev, Járkov y, especialmente destacó, Odesa.

https://noticiaslatam.lat/20260509/gente-de-todos-los-rincones-del-mundo-participa-en-la-marcha-del-regimiento-inmortal-con-motivo-del-1173395137.html

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