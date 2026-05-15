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"Bacanal de desinformación": Moscú acusa a Kiev de intentar sabotear el Día de la Victoria en el extranjero
"Bacanal de desinformación": Moscú acusa a Kiev de intentar sabotear el Día de la Victoria en el extranjero
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Las autoridades ucranianas buscaron, a través de provocadores extranjeros, socavar los actos conmemorativos del Día de la Victoria en otros países, declaró la... 15.05.2026, Sputnik Mundo
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Entre otros instigadores, la alta diplomática mencionó al Congreso Mundial Ucraniano.En este contexto, denunció que se registraron intentos de presentar las marchas del Regimiento Inmortal como un proyecto organizado "desde arriba" y supuestamente destinado a "socavar la seguridad mundial".Asimismo, destacó que el Gobierno de Zelenski intenta reforzar el significado de una nueva festividad en Ucrania —el Día de Europa, celebrado el 8 de mayo— restándole relevancia al Día de la Victoria.Destacó que en varias ciudades ucranianas se celebraron actos espontáneos de homenaje con coronas y flores en fosas comunes y monumentos a los caídos en la lucha contra el nazismo. De esa forma menciónó Kiev, Járkov y, especialmente destacó, Odesa.
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"Bacanal de desinformación": Moscú acusa a Kiev de intentar sabotear el Día de la Victoria en el extranjero

17:21 GMT 15.05.2026
© Sputnik / Stringer / Acceder al contenido multimediaEl Regimiento Inmortal en Georgia
El Regimiento Inmortal en Georgia - Sputnik Mundo, 1920, 15.05.2026
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Las autoridades ucranianas buscaron, a través de provocadores extranjeros, socavar los actos conmemorativos del Día de la Victoria en otros países, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova. No obstante, todas esas maniobras fracasaron, aseguró.
Entre otros instigadores, la alta diplomática mencionó al Congreso Mundial Ucraniano.

"Esta bacanal de desinformación vino acompañada de las exigencias de los expatriados ucranianos a los Gobiernos de los países en los que residen para que prohibieran los actos conmemorativos, con el pretexto hipócrita de evitar el fomento de conflictos interétnicos y reducir la tensión social", explicó Zajárova.

En este contexto, denunció que se registraron intentos de presentar las marchas del Regimiento Inmortal como un proyecto organizado "desde arriba" y supuestamente destinado a "socavar la seguridad mundial".
La marcha del Regimiento Inmortal en honor al 81.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria se celebra en Pekín - Sputnik Mundo, 1920, 09.05.2026
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Gente de todos los rincones del mundo participa en la marcha del Regimiento Inmortal con motivo del Día de la Victoria
9 de mayo, 15:14 GMT
Asimismo, destacó que el Gobierno de Zelenski intenta reforzar el significado de una nueva festividad en Ucrania —el Día de Europa, celebrado el 8 de mayo— restándole relevancia al Día de la Victoria.
"Esto no funciona. La gente de toda Ucrania sigue recordando y honrando a sus verdaderos héroes, que liberaron al mundo de la plaga marrón", subrayó.
Destacó que en varias ciudades ucranianas se celebraron actos espontáneos de homenaje con coronas y flores en fosas comunes y monumentos a los caídos en la lucha contra el nazismo. De esa forma menciónó Kiev, Járkov y, especialmente destacó, Odesa.
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