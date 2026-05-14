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Trump llega al Gran Salón del Pueblo de Pekín para su reunión con Xi Jinping | Video
Trump llega al Gran Salón del Pueblo de Pekín para su reunión con Xi Jinping | Video
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El presidente de EEUU, Donald Trump, arribó a este icónico sitio de la capital china para sostener un encuentro con su homólogo Xi Jinping, en lo que es... 14.05.2026, Sputnik Mundo
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El mandatario norteamericano fue recibido por una comitiva de alto nivel encabezada por Jinping, en medio de la guerra arancelaria entre ambos países que, aunque en su momento cobró gran intensidad, se alivió a medida que ambos Gobiernos llegaron a diversos acuerdos. Donald Trump llegó este miércoles a Pekín junto a un grupo de directivos de grandes empresas con el objetivo de pedir a su homólogo Xi Jinping que "abra" el mercado chino a los negocios estadounidenses, en su primera cumbre bilateral desde 2017.Trump ha expresado que uno de los objetivos de su viaje es que China "abra" su mercado a las empresas estadounidenses, razón por la cual el presidente de EEUU viajó acompañado de empresarios como Elon Musk.
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Trump llega al Gran Salón del Pueblo de Pekín para su reunión con Xi Jinping | Video

02:32 GMT 14.05.2026 (actualizado: 02:36 GMT 14.05.2026)
© Mark SchiefelbeinEl presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo de Pekín.
El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo de Pekín. - Sputnik Mundo, 1920, 14.05.2026
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El presidente de EEUU, Donald Trump, arribó a este icónico sitio de la capital china para sostener un encuentro con su homólogo Xi Jinping, en lo que es considerada una reunión histórica, ya que es la primera vez en casi una década que un líder estadounidense visita el gigante asiático.
El mandatario norteamericano fue recibido por una comitiva de alto nivel encabezada por Jinping, en medio de la guerra arancelaria entre ambos países que, aunque en su momento cobró gran intensidad, se alivió a medida que ambos Gobiernos llegaron a diversos acuerdos.
Donald Trump llegó este miércoles a Pekín junto a un grupo de directivos de grandes empresas con el objetivo de pedir a su homólogo Xi Jinping que "abra" el mercado chino a los negocios estadounidenses, en su primera cumbre bilateral desde 2017.
Trump ha expresado que uno de los objetivos de su viaje es que China "abra" su mercado a las empresas estadounidenses, razón por la cual el presidente de EEUU viajó acompañado de empresarios como Elon Musk.
"Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria talla, que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan desplegar todo su talento y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto", escribió Trump en su red social Truth Social antes de aterrizar en Pekín.
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