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Trump llega al Gran Salón del Pueblo de Pekín para su reunión con Xi Jinping | Video

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Sputnik Mundo

El presidente de EEUU, Donald Trump, arribó a este icónico sitio de la capital china para sostener un encuentro con su homólogo Xi Jinping, en lo que es... 14.05.2026, Sputnik Mundo

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El mandatario norteamericano fue recibido por una comitiva de alto nivel encabezada por Jinping, en medio de la guerra arancelaria entre ambos países que, aunque en su momento cobró gran intensidad, se alivió a medida que ambos Gobiernos llegaron a diversos acuerdos. Donald Trump llegó este miércoles a Pekín junto a un grupo de directivos de grandes empresas con el objetivo de pedir a su homólogo Xi Jinping que "abra" el mercado chino a los negocios estadounidenses, en su primera cumbre bilateral desde 2017.Trump ha expresado que uno de los objetivos de su viaje es que China "abra" su mercado a las empresas estadounidenses, razón por la cual el presidente de EEUU viajó acompañado de empresarios como Elon Musk.

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