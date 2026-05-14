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Rusia libera una localidad y realiza un ataque masivo de represalia contra instalaciones militares ucranianas en un día

Rusia libera una localidad y realiza un ataque masivo de represalia contra instalaciones militares ucranianas en un día

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Nikoláyevka, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en respuesta... 14.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-14T14:23+0000

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De este modo, fueron alcanzadas empresas y aeródromos militares, instalaciones de combustible y la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, precisan desde el ente castrense.Asimismo, en la última jornada, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.Las FFAA de Rusia también neutralizaron nueve vehículos blindados y un obús M777 estadounidense. La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó un proyectil del sistema Himars y derribó 390 drones.En cuanto a las bajas ucranianas, las pérdidas de las FFAA de Ucrania en las últimas 24 horas ascendieron a más de 1.190 militares, de acuerdo con el Ministerio. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 300 militares ucranianos y el grupo Oeste causó a más de 150 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 115 soldados ucranianos y el grupo Este más de 350 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 215 militares.

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