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Rusia libera una localidad y realiza un ataque masivo de represalia contra instalaciones militares ucranianas en un día
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Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Nikoláyevka, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en respuesta... 14.05.2026, Sputnik Mundo
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De este modo, fueron alcanzadas empresas y aeródromos militares, instalaciones de combustible y la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, precisan desde el ente castrense.Asimismo, en la última jornada, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.Las FFAA de Rusia también neutralizaron nueve vehículos blindados y un obús M777 estadounidense. La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó un proyectil del sistema Himars y derribó 390 drones.En cuanto a las bajas ucranianas, las pérdidas de las FFAA de Ucrania en las últimas 24 horas ascendieron a más de 1.190 militares, de acuerdo con el Ministerio. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 300 militares ucranianos y el grupo Oeste causó a más de 150 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 115 soldados ucranianos y el grupo Este más de 350 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 215 militares.
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Rusia libera una localidad y realiza un ataque masivo de represalia contra instalaciones militares ucranianas en un día
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Nikoláyevka, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania a instalaciones civiles en territorio ruso, fuerzas rusas lanzaron un ataque masivo contra la infraestructura utilizada por las FFAA de Ucrania.
De este modo, fueron alcanzadas empresas y aeródromos militares, instalaciones de combustible y la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, precisan desde el ente castrense.
"Todos los blancos designados fueron destruidos", indica el informe diario del organismo.
Asimismo, en la última jornada, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.
Las FFAA de Rusia también neutralizaron nueve vehículos blindados y un obús M777 estadounidense. La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó un proyectil del sistema Himars y derribó 390 drones.
En cuanto a las bajas ucranianas, las pérdidas de las FFAA de Ucrania en las últimas 24 horas ascendieron a más de 1.190 militares, de acuerdo con el Ministerio. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 300 militares ucranianos y el grupo Oeste causó a más de 150 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 115 soldados ucranianos y el grupo Este más de 350 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 215 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 145.568 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.279 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.718 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 34.897 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 61.482 vehículos militares especiales.
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