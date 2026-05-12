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¿Cómo afecta el conflicto entre EEUU e Irán a la ayuda europea a Ucrania?
¿Cómo afecta el conflicto entre EEUU e Irán a la ayuda europea a Ucrania?
Sputnik Mundo
Ante el recorte de suministros de armas esenciales por parte de EEUU, debido a su conflicto con Irán, los socios europeos dudan, a causa de una creciente... 12.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-12T17:47+0000
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Según el periódico, las FFAA ucranianas prácticamente agotaron sus reservas de misiles PAC-3 para estos sistemas. Además, el equipamiento que Kiev recibe en el marco de la Iniciativa sobre Necesidades Prioritarias de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés) no cumple con sus elevadas expectativas.La desconfianza en torno al PURL aumentó por las dudas sobre el uso de los fondos que realiza el Pentágono. En marzo, el ente castrense notificó al Congreso su intención de destinar 750 millones de dólares del programa a reponer reservas estadounidenses, en lugar de enviar nueva ayuda a Ucrania."Funcionarios de ambos lados del Atlántico se preguntaron si utilizar el dinero de esta manera violaba las expectativas de los europeos de que todos sus fondos se destinaran a Kiev", indica el artículo.En este contexto, países como Francia e Italia critican el programa y prefieren enviar ayuda y armamento propio a Ucrania al margen del PURL. Además, algunas fuentes cuestionan la iniciativa en el debate europeo sobre la compra de armamento estadounidense, en un momento en que Europa moviliza fondos para rearmarse.La iniciativa PURL fue lanzada en julio de 2025 por Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. A través de este programa, los aliados europeos de la alianza compran armamento estadounidense con sus propios fondos para entregarlo a Ucrania.Rusia considera que el envío de armas a Ucrania dificulta la resolución del conflicto y compromete directamente a los países de la OTAN. Desde el Kremlin afirman que el suministro masivo de armamento occidental no favorece las negociaciones.
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¿Cómo afecta el conflicto entre EEUU e Irán a la ayuda europea a Ucrania?
Ante el recorte de suministros de armas esenciales por parte de EEUU, debido a su conflicto con Irán, los socios europeos dudan, a causa de una creciente preocupación de no tener suficientes armas para su propia defensa, informa 'The Washington Post'. Por este motivo, varios países de la UE se niegan a suministrar a Ucrania misiles Patriot.
"A principios de este año, la Administración Trump presionó a algunos países europeos para que enviaran sus reservas de misiles [para los sistemas] Patriot a Ucrania, aunque algunos se negaron debido a la preocupación de que esto obstaculizara su propia defensa", subrayaron dos personas familiarizadas con las conversaciones privadas.
Según el periódico, las FFAA ucranianas prácticamente agotaron sus reservas de misiles PAC-3 para estos sistemas. Además, el equipamiento que Kiev recibe en el marco de la Iniciativa sobre Necesidades Prioritarias de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés) no cumple con sus elevadas expectativas.
La desconfianza en torno al PURL aumentó por las dudas sobre el uso de los fondos que realiza el Pentágono. En marzo, el ente castrense notificó al Congreso su intención de destinar 750 millones de dólares del programa a reponer reservas estadounidenses, en lugar de enviar nueva ayuda a Ucrania.
"Funcionarios de ambos lados del Atlántico se preguntaron si utilizar el dinero de esta manera violaba las expectativas de los europeos de que todos sus fondos se destinaran a Kiev", indica el artículo.
En este contexto, países como Francia e Italia critican el programa y prefieren enviar ayuda y armamento
propio a Ucrania al margen del PURL. Además, algunas fuentes cuestionan la iniciativa en el debate europeo sobre la compra de armamento estadounidense, en un momento en que Europa moviliza fondos para rearmarse.
"Esto dificulta defender que se mantenga la puerta abierta al armamento estadounidense", señala al medio un diplomático.
La iniciativa PURL fue lanzada en julio de 2025 por Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. A través de este programa, los aliados europeos de la alianza compran armamento estadounidense con sus propios fondos para entregarlo a Ucrania.
Rusia considera que el envío de armas a Ucrania dificulta la resolución del conflicto y compromete directamente a los países de la OTAN. Desde el Kremlin afirman que el suministro masivo de armamento occidental no favorece las negociaciones.
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