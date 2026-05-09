https://noticiaslatam.lat/20260509/rubio-presiona-a-los-socios-europeos-de-eeuu-con-respecto-a-la-otan-segun-medio-1173391019.html

Rubio presiona a los socios europeos de EEUU con respecto a la OTAN, según medio

Rubio presiona a los socios europeos de EEUU con respecto a la OTAN, según medio

Sputnik Mundo

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, concluyó una serie de encuentros diplomáticos en Roma con un mensaje de "firmeza" hacia los aliados... 09.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-09T04:36+0000

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Si bien durante sus reuniones con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el papa León XIV, el diplomático estadounidense reafirmó su compromiso con la OTAN, Rubio advirtió que la utilidad de la organización está en entredicho si los socios limitan el uso de bases militares para operaciones estratégicas. En ese sentido, el secretario de Estado calificó de "peligro innecesario" la negativa de países como España a permitir el uso de sus instalaciones para la ofensiva de EEUU contra Irán, sugiriendo que la Casa Blanca podría reevaluar su postura sobre la necesidad de financiar la defensa europea si estas actitudes continúan.

https://noticiaslatam.lat/20260505/la-otan-ante-sus-limites-como-muestra-trump-los-limites-de-la-lealtad-atlantica-1173332774.html

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