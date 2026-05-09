Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260509/rubio-presiona-a-los-socios-europeos-de-eeuu-con-respecto-a-la-otan-segun-medio-1173391019.html
Rubio presiona a los socios europeos de EEUU con respecto a la OTAN, según medio
Rubio presiona a los socios europeos de EEUU con respecto a la OTAN, según medio
Sputnik Mundo
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, concluyó una serie de encuentros diplomáticos en Roma con un mensaje de "firmeza" hacia los aliados... 09.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-09T04:36+0000
2026-05-09T04:36+0000
internacional
eeuu
otan
marco rubio
giorgia meloni
león xiv
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/1a/1171805233_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_beb99bd3fdf0166524400782fe7cfdfc.jpg
Si bien durante sus reuniones con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el papa León XIV, el diplomático estadounidense reafirmó su compromiso con la OTAN, Rubio advirtió que la utilidad de la organización está en entredicho si los socios limitan el uso de bases militares para operaciones estratégicas. En ese sentido, el secretario de Estado calificó de "peligro innecesario" la negativa de países como España a permitir el uso de sus instalaciones para la ofensiva de EEUU contra Irán, sugiriendo que la Casa Blanca podría reevaluar su postura sobre la necesidad de financiar la defensa europea si estas actitudes continúan.
https://noticiaslatam.lat/20260505/la-otan-ante-sus-limites-como-muestra-trump-los-limites-de-la-lealtad-atlantica-1173332774.html
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/1a/1171805233_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_212ff2e7b5168fc29e5bce2ecb29648a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, otan, marco rubio, giorgia meloni, león xiv
eeuu, otan, marco rubio, giorgia meloni, león xiv

Rubio presiona a los socios europeos de EEUU con respecto a la OTAN, según medio

04:36 GMT 09.05.2026
© AP Photo / Jonathan ErnstEl secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - Sputnik Mundo, 1920, 09.05.2026
© AP Photo / Jonathan Ernst
Síguenos en
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, concluyó una serie de encuentros diplomáticos en Roma con un mensaje de "firmeza" hacia los aliados regionales de la Alianza Atlántica, señala el diario 'The Wall Street Journal' en su análisis de la gira del máximo funcionario diplomático de EEUU.
Si bien durante sus reuniones con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el papa León XIV, el diplomático estadounidense reafirmó su compromiso con la OTAN, Rubio advirtió que la utilidad de la organización está en entredicho si los socios limitan el uso de bases militares para operaciones estratégicas.
El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. - Sputnik Mundo, 1920, 05.05.2026
Defensa
La OTAN ante sus límites: ¿cómo Trump redefine la lealtad atlántica?
5 de mayo, 10:29 GMT
En ese sentido, el secretario de Estado calificó de "peligro innecesario" la negativa de países como España a permitir el uso de sus instalaciones para la ofensiva de EEUU contra Irán, sugiriendo que la Casa Blanca podría reevaluar su postura sobre la necesidad de financiar la defensa europea si estas actitudes continúan.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала