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Rusia efectúa ataques contra la infraestructura energética de Ucrania y derriba un misil Neptun en el último día

Rusia efectúa ataques contra la infraestructura energética de Ucrania y derriba un misil Neptun en el último día

Sputnik Mundo

Durante la última jornada, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra la infraestructura energética y de transporte utilizada por fuerzas ucranianas, informan... 13.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-13T14:37+0000

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Asimismo, las tropas rusas alcanzaron instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones, depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 310 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 270 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, más de 210 en la de la agrupación Norte, hasta 150 en la del grupo Oeste, hasta 70 en la del grupo Sur y alrededor de 50 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Además, en el último día de combates, fuerzas de Rusia neutralizaron 11 vehículos blindados, al igual que dos obuses Braveheart de fabricación británica y un Paladin estadounidense.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó dos proyectiles del sistema Himars, un misil guiado de largo alcance Neptun, tres bombas guiadas y derribó 108 drones.

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