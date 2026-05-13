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El Kremlin establece las condiciones para las negociaciones a gran escala con Ucrania
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Volodímir Zelenski debe ordenar a sus Fuerzas Armadas que abandonen Donbás y otras regiones rusas para abrir un corredor para negociaciones de paz a gran... 13.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-13T11:09+0000
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"Para que se produzca un alto al fuego y se abra un camino hacia negociaciones de paz a gran escala, como ya declaró el presidente [Vladímir Putin] (…) Zelenski debe ordenar a las FFAA ucranianas que cesen el fuego y abandonen el territorio de Donbás, así como el territorio de las regiones rusas", señaló Dmitri Peskov.En sus palabras, las negociaciones para una solución al conflicto ucraniano serán inevitablemente muy complejas, con muchos detalles importantes. Asimismo, el vocero destacó que Moscú está en contacto permanente con Washington acerca del tema de Ucrania.Durante un discurso pronunciado en el Ministerio de Asuntos Exteriores el 14 de junio de 2024, el presidente ruso afirmó que la condición para el inicio de las negociaciones era, en particular, la retirada completa de las tropas ucranianas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las regiones de Jersón y Zaporiozhie, y "específicamente de todo el territorio de estas regiones dentro de sus fronteras administrativas que existían en el momento de su entrada en Ucrania".
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El Kremlin establece las condiciones para las negociaciones a gran escala con Ucrania
11:09 GMT 13.05.2026 (actualizado: 11:14 GMT 13.05.2026)
Volodímir Zelenski debe ordenar a sus Fuerzas Armadas que abandonen Donbás y otras regiones rusas para abrir un corredor para negociaciones de paz a gran escala, declaró en una comparecencia ante la prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
"Para que se produzca un alto al fuego y se abra un camino hacia negociaciones de paz a gran escala, como ya declaró el presidente [Vladímir Putin] (…) Zelenski debe ordenar a las FFAA ucranianas que cesen el fuego y abandonen el territorio de Donbás, así como el territorio de las regiones rusas", señaló Dmitri Peskov.
En sus palabras, las negociaciones para una solución al conflicto ucraniano serán inevitablemente muy complejas, con muchos detalles importantes. Asimismo, el vocero destacó que Moscú está en contacto permanente con Washington acerca del tema de Ucrania.
"En lo referente a los contactos, continuamos nuestro diálogo con EEUU a través de los canales existentes, estos contactos se realizan de manera constante", indicó.
Durante un discurso pronunciado en el Ministerio de Asuntos Exteriores
el 14 de junio de 2024, el presidente ruso afirmó que la condición para el inicio de las negociaciones era, en particular, la retirada completa de las tropas ucranianas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las regiones de Jersón y Zaporiozhie, y "específicamente de todo el territorio de estas regiones dentro de sus fronteras administrativas que existían en el momento de su entrada en Ucrania".