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Occidente lleva a cabo una guerra contra los países que defienden su soberanía, denuncia Lavrov

Occidente lleva a cabo una guerra contra los países que defienden su soberanía, denuncia Lavrov

Sputnik Mundo

Aparte de la guerra a gran escala que Occidente libra contra los Estados que siguen políticas internas y externas orientadas a sus propios intereses... 13.05.2026, Sputnik Mundo

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El llamado "Occidente colectivo" pisoteó en múltiples ocasiones y de forma abierta el derecho internacional, desde la agresión contra Yugoslavia, Irak, Libia, hasta la invasión estadounidense de Venezuela a principios de 2026 y la agresión estadounidense-israelí contra Irán, destacó en un discurso de bienvenida a los participantes del Foro Jurídico Internacional de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).En marzo, la comisionada para los Derechos Humanos de Rusia, Tatiana Moskalkova, señaló que en Ucrania no cesa la violación de derechos de los rusohablantes ni su discriminación.Desde 2022, las autoridades ucranianas llevan a cabo la mayor persecución en la historia contra los fieles y los sacerdotes de la Iglesia ortodoxa ucraniana.El Gobierno de Volodímir Zelenski impone sanciones contra los eclesiásticos, organiza redadas en los templos cristianos, realiza arrestos de sacerdotes, abre casos penales, prohíbe actividades de la Iglesia ortodoxa ucraniana en varias regiones del país y los despoja de monasterios y templos.

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