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Fiscalía mexicana cita a agentes de Chihuahua por presencia de elementos de la CIA en el país

Fiscalía mexicana cita a agentes de Chihuahua por presencia de elementos de la CIA en el país

Sputnik Mundo

Alrededor de 50 elementos policiacos de Chihuahua (norte) deberán presentarse a declarar por el caso de los agentes de la CIA en la localidad mexicana, mismos... 04.05.2026, Sputnik Mundo

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Previamente, la FGR abrió dos carpetas de investigación por estos eventos. La primera es por comunicación de la Fiscalía estatal, relacionada con el hallazgo del narcolaboratorio, mientras que la segunda es por la presencia de personas extranjeras y la posible comisión de delitos en materia de seguridad nacional. Mientras tanto, el fiscal estatal, César Jáuregui, renunció a su cargo, por "omisiones en la información" sobre este incidente.

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