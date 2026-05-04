Fiscalía mexicana cita a agentes de Chihuahua por presencia de elementos de la CIA en el país

Previamente, la FGR abrió dos carpetas de investigación por estos eventos. La primera es por comunicación de la Fiscalía estatal, relacionada con el hallazgo del narcolaboratorio, mientras que la segunda es por la presencia de personas extranjeras y la posible comisión de delitos en materia de seguridad nacional. Mientras tanto, el fiscal estatal, César Jáuregui, renunció a su cargo, por "omisiones en la información" sobre este incidente.
Alrededor de 50 elementos policiacos de Chihuahua (norte) deberán presentarse a declarar por el caso de los agentes de la CIA en la localidad mexicana, mismos que fallecieron tras un supuesto operativo contra el narcotráfico a mediados de abril.
"De igual manera, se recopilarán los actos de investigación que permitan obtener datos de prueba que sean idóneos y pertinentes, con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades de las acciones realizadas en esa entidad, toda vez que la única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la Fiscalía General de la República", dijo el fiscal especial de Asuntos Relevantes y vocero de la dependencia, Ulises Lara.
Previamente, la FGR abrió dos carpetas de investigación por estos eventos. La primera es por comunicación de la Fiscalía estatal, relacionada con el hallazgo del narcolaboratorio, mientras que la segunda es por la presencia de personas extranjeras y la posible comisión de delitos en materia de seguridad nacional.