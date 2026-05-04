Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260504/fiscalia-mexicana-cita-a-agentes-de-chihuahua-por-presencia-de-elementos-de-la-cia-en-el-pais--1173329795.html
Fiscalía mexicana cita a agentes de Chihuahua por presencia de elementos de la CIA en el país
Fiscalía mexicana cita a agentes de Chihuahua por presencia de elementos de la CIA en el país
Sputnik Mundo
Alrededor de 50 elementos policiacos de Chihuahua (norte) deberán presentarse a declarar por el caso de los agentes de la CIA en la localidad mexicana, mismos... 04.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-04T23:15+0000
2026-05-04T23:15+0000
américa latina
sociedad
seguridad
chihuahua
cia
fiscalía general de la república (fgr) de méxico
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/10/1167587783_0:70:1025:646_1920x0_80_0_0_b103711442f84b1d49549505c444ec1b.jpg
Previamente, la FGR abrió dos carpetas de investigación por estos eventos. La primera es por comunicación de la Fiscalía estatal, relacionada con el hallazgo del narcolaboratorio, mientras que la segunda es por la presencia de personas extranjeras y la posible comisión de delitos en materia de seguridad nacional. Mientras tanto, el fiscal estatal, César Jáuregui, renunció a su cargo, por "omisiones en la información" sobre este incidente.
https://noticiaslatam.lat/20260428/cia-en-mexico-sheinbaum-no-permite-la-operacion-de-servicios-de-inteligencia-extranjeros-1173261563.html
chihuahua
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/10/1167587783_43:0:951:681_1920x0_80_0_0_5dad586ee09404624a7084aba1041351.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, seguridad, chihuahua, cia, fiscalía general de la república (fgr) de méxico
sociedad, seguridad, chihuahua, cia, fiscalía general de la república (fgr) de méxico

Fiscalía mexicana cita a agentes de Chihuahua por presencia de elementos de la CIA en el país

23:15 GMT 04.05.2026
© AP Photo / Kevin WolfLa CIA.
La CIA. - Sputnik Mundo, 1920, 04.05.2026
© AP Photo / Kevin Wolf
Síguenos en
Alrededor de 50 elementos policiacos de Chihuahua (norte) deberán presentarse a declarar por el caso de los agentes de la CIA en la localidad mexicana, mismos que fallecieron tras un supuesto operativo contra el narcotráfico a mediados de abril.
"De igual manera, se recopilarán los actos de investigación que permitan obtener datos de prueba que sean idóneos y pertinentes, con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades de las acciones realizadas en esa entidad, toda vez que la única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la Fiscalía General de la República", dijo el fiscal especial de Asuntos Relevantes y vocero de la dependencia, Ulises Lara.
CIA en México: Sheinbaum no permite la operación de servicios de inteligencia extranjeros - Sputnik Mundo, 1920, 28.04.2026
Acentos
CIA en México: "Sheinbaum no permite la operación de servicios de inteligencia extranjeros"
28 de abril, 22:00 GMT
Previamente, la FGR abrió dos carpetas de investigación por estos eventos. La primera es por comunicación de la Fiscalía estatal, relacionada con el hallazgo del narcolaboratorio, mientras que la segunda es por la presencia de personas extranjeras y la posible comisión de delitos en materia de seguridad nacional.
Mientras tanto, el fiscal estatal, César Jáuregui, renunció a su cargo, por "omisiones en la información" sobre este incidente.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала