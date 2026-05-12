Lula defiende a Michelle Bachelet en su candidatura para encabezar la ONU

Propuesta por el expresidente de Chile, Gabriel Boric, Bachelet recibió el apoyo de Brasil y México. Sin embargo, el recién elegido José Antonio Kast retiró el respaldo chileno a su candidatura. Según Lula, la experiencia de Bachelet como jefa de Estado y su profundo conocimiento de la ONU, tras haber dirigido ONU Mujeres y sido Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la cualifican para convertirse en la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización.
Según Lula, la experiencia de Bachelet como jefa de Estado y su profundo conocimiento de la ONU, tras haber dirigido ONU Mujeres y sido Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la cualifican para convertirse en la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización.
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