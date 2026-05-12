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Lula defiende a Michelle Bachelet en su candidatura para encabezar la ONU
Lula defiende a Michelle Bachelet en su candidatura para encabezar la ONU
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió con la exmandataria chilena, Michelle Bachelet, para discutir su postulación para contender por... 12.05.2026, Sputnik Mundo
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Propuesta por el expresidente de Chile, Gabriel Boric, Bachelet recibió el apoyo de Brasil y México. Sin embargo, el recién elegido José Antonio Kast retiró el respaldo chileno a su candidatura. Según Lula, la experiencia de Bachelet como jefa de Estado y su profundo conocimiento de la ONU, tras haber dirigido ONU Mujeres y sido Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la cualifican para convertirse en la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización.
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Lula defiende a Michelle Bachelet en su candidatura para encabezar la ONU

03:35 GMT 12.05.2026
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimedia¿Qué opinan los chilenos sobre la nominación de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU?
¿Qué opinan los chilenos sobre la nominación de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU? - Sputnik Mundo, 1920, 12.05.2026
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió con la exmandataria chilena, Michelle Bachelet, para discutir su postulación para contender por la Secretaría General de Naciones Unidas.
Propuesta por el expresidente de Chile, Gabriel Boric, Bachelet recibió el apoyo de Brasil y México.
Sin embargo, el recién elegido José Antonio Kast retiró el respaldo chileno a su candidatura.
Según Lula, la experiencia de Bachelet como jefa de Estado y su profundo conocimiento de la ONU, tras haber dirigido ONU Mujeres y sido Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la cualifican para convertirse en la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización.
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