https://noticiaslatam.lat/20260513/la-obsesion-de-ursula-von-der-leyen-por-demostrar-que-esta-al-mando-frena-el-desarrollo-de-la-ue-1173431126.html

La obsesión de Ursula von der Leyen por "demostrar que está al mando" frena el desarrollo de la UE, indican medios

La obsesión de Ursula von der Leyen por "demostrar que está al mando" frena el desarrollo de la UE, indican medios

Sputnik Mundo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ocupa el cargo desde 2019, reunió a un reducido círculo de asesores que controla toda la... 13.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-13T09:29+0000

2026-05-13T09:29+0000

2026-05-13T09:29+0000

internacional

ursula von der leyen

política

🌍 europa

unión europea (ue)

comisión europea

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/06/08/1126431298_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_253ce2b96bb6bb4b680ffb8e8abf208b.jpg

Sin embargo, este enfoque no favorece el desarrollo de una región "que está quedando rezagada, atrapada entre Estados Unidos y China", agregan.Según la publicación, mientras gran parte de los miembros de la Comisión se sienten apartados de las decisiones clave, el pequeño grupo de colaboradores de Von der Leyen —sobrecargado de trabajo— comete cada vez más errores.La gestión de Ursula von der Leyen también provoca resistencia en varias capitales europeas, añade el medio. De acuerdo con personas familiarizadas con el funcionamiento de la comisión, es precisamente su estilo de liderazgo lo que genera malestar entre los dirigentes europeos.Todo ello ha contribuido a que, durante su mandato al frente del órgano ejecutivo de la UE, haya logrado "avances limitados" en el fortalecimiento del mercado único y en la mejora de la competitividad del bloque, concluye.

https://noticiaslatam.lat/20260509/es-momento-de-que-europa-invite-a-empresas-chinas-a-compartir-tecnologias-segun-medio-1173390097.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ursula von der leyen, política, 🌍 europa, unión europea (ue), comisión europea