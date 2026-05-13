Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260513/la-obsesion-de-ursula-von-der-leyen-por-demostrar-que-esta-al-mando-frena-el-desarrollo-de-la-ue-1173431126.html
La obsesión de Ursula von der Leyen por "demostrar que está al mando" frena el desarrollo de la UE, indican medios
La obsesión de Ursula von der Leyen por "demostrar que está al mando" frena el desarrollo de la UE, indican medios
Sputnik Mundo
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ocupa el cargo desde 2019, reunió a un reducido círculo de asesores que controla toda la... 13.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-13T09:29+0000
2026-05-13T09:29+0000
internacional
ursula von der leyen
política
🌍 europa
unión europea (ue)
comisión europea
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/06/08/1126431298_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_253ce2b96bb6bb4b680ffb8e8abf208b.jpg
Sin embargo, este enfoque no favorece el desarrollo de una región "que está quedando rezagada, atrapada entre Estados Unidos y China", agregan.Según la publicación, mientras gran parte de los miembros de la Comisión se sienten apartados de las decisiones clave, el pequeño grupo de colaboradores de Von der Leyen —sobrecargado de trabajo— comete cada vez más errores.La gestión de Ursula von der Leyen también provoca resistencia en varias capitales europeas, añade el medio. De acuerdo con personas familiarizadas con el funcionamiento de la comisión, es precisamente su estilo de liderazgo lo que genera malestar entre los dirigentes europeos.Todo ello ha contribuido a que, durante su mandato al frente del órgano ejecutivo de la UE, haya logrado "avances limitados" en el fortalecimiento del mercado único y en la mejora de la competitividad del bloque, concluye.
https://noticiaslatam.lat/20260509/es-momento-de-que-europa-invite-a-empresas-chinas-a-compartir-tecnologias-segun-medio-1173390097.html
unión europea (ue)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/06/08/1126431298_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2417795923d513f658bbd5ac311a4805.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ursula von der leyen, política, 🌍 europa, unión europea (ue), comisión europea
ursula von der leyen, política, 🌍 europa, unión europea (ue), comisión europea

La obsesión de Ursula von der Leyen por "demostrar que está al mando" frena el desarrollo de la UE, indican medios

09:29 GMT 13.05.2026
© AP Photo / Jean-Francois BadiasUrsula Von der Leyen, la jefa de la Comisión Europea (CE)
Ursula Von der Leyen, la jefa de la Comisión Europea (CE) - Sputnik Mundo, 1920, 13.05.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Síguenos en
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ocupa el cargo desde 2019, reunió a un reducido círculo de asesores que controla toda la actividad de la "gigantesca organización" que representa la comisión, escribe la agencia 'Bloomberg'.
Sin embargo, este enfoque no favorece el desarrollo de una región "que está quedando rezagada, atrapada entre Estados Unidos y China", agregan.

"La estructura de poder altamente centralizada y la reticencia a delegar están generando cuellos de botella que retrasan importantes decisiones políticas", señala el artículo.

Según la publicación, mientras gran parte de los miembros de la Comisión se sienten apartados de las decisiones clave, el pequeño grupo de colaboradores de Von der Leyen —sobrecargado de trabajo— comete cada vez más errores.
Así fue cómo la energía verde paralizó la economía de Europa - Sputnik Mundo, 1920, 09.05.2026
Internacional
"Es momento de que Europa invite a empresas chinas a compartir tecnologías", según medio
9 de mayo, 05:26 GMT
La gestión de Ursula von der Leyen también provoca resistencia en varias capitales europeas, añade el medio. De acuerdo con personas familiarizadas con el funcionamiento de la comisión, es precisamente su estilo de liderazgo lo que genera malestar entre los dirigentes europeos.

"La describen como una funcionaria obsesionada con demostrar que ella está al mando, un enfoque que ha alejado a muchos altos cargos", escribe Bloomberg.

Todo ello ha contribuido a que, durante su mandato al frente del órgano ejecutivo de la UE, haya logrado "avances limitados" en el fortalecimiento del mercado único y en la mejora de la competitividad del bloque, concluye.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала