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La escasez de mano de obra se convierte en "uno de los mayores desafíos para Ucrania", según las autoridades
La escasez de mano de obra se convierte en "uno de los mayores desafíos para Ucrania", según las autoridades
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La falta de personal en el mercado laboral ucraniano obligó al Gobierno a lanzar un programa de cursos de reciclaje profesional para personas mayores de 50... 11.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-11T18:01+0000
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Los sectores más afectados por la crisis de la fuerza de trabajo son la construcción y la industria de defensa, indicó, agregando que la demanda de personal no hará más que aumentar.El problema de la escasez de personal en Ucrania se debe a la movilización masiva y a la salida de población del país. Al mismo tiempo, el Estado se enfrenta a una falta de efectivos en sus Fuerzas Armadas. Las acciones coercitivas de los empleados de las oficinas de reclutamiento, para detener a ciudadanos con fines de movilización, provocan escándalos y generan protestas. Mientras tanto, en internet circulan ampliamente videos de movilizaciones forzosas.
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La escasez de mano de obra se convierte en "uno de los mayores desafíos para Ucrania", según las autoridades
La falta de personal en el mercado laboral ucraniano obligó al Gobierno a lanzar un programa de cursos de reciclaje profesional para personas mayores de 50 años.
"La necesidad de especialistas para la economía ya es uno de los mayores desafíos para Ucrania", declaró la primera ministra del país, Yulia Sviridenko, en su canal de Telegram.
Los sectores más afectados por la crisis de la fuerza de trabajo son la construcción y la industria de defensa, indicó, agregando que la demanda de personal no hará más que aumentar.
El problema de la escasez de personal en Ucrania se debe a la movilización masiva y a la salida de población del país. Al mismo tiempo, el Estado se enfrenta a una falta de efectivos en sus Fuerzas Armadas. Las acciones coercitivas de los empleados de las oficinas de reclutamiento, para detener a ciudadanos con fines de movilización, provocan escándalos y generan protestas. Mientras tanto, en internet circulan ampliamente videos de movilizaciones forzosas.