https://noticiaslatam.lat/20260512/occidente-no-deja-sus-intentos-de-convertir-asia-central-en-una-amenaza-para-moscu-senala-el-1173427434.html

Occidente "no deja sus intentos" de convertir Asia Central en una amenaza para Moscú, señala el vicecanciller ruso

Occidente "no deja sus intentos" de convertir Asia Central en una amenaza para Moscú, señala el vicecanciller ruso

Sputnik Mundo

Occidente pretende convertir Asia Central en una plataforma para generar amenazas contra la seguridad de Rusia, opina el viceministro de Exteriores ruso... 12.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-12T11:39+0000

2026-05-12T11:39+0000

2026-05-12T11:39+0000

internacional

política

occidente

asia central

club de debates valdái

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0c/1173427535_223:376:2667:1751_1920x0_80_0_0_213f6cf87c7ada45e58b68efd54432d7.jpg

El diplomático señaló además que, en el contexto de la formación de un nuevo orden mundial multipolar, los países occidentales están alimentando el potencial de conflicto a escala global.Explicó que Occidente no está dispuesto a aceptar la pérdida de su posición dominante.A finales de abril, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, denunció que la meta estratégica del Occidente colectivo sigue siendo "dominar por todos los medios posibles" y "frenar el desarrollo de nuevos centros mundiales competidores, ubicados en los países de la mayoría global, en Asia, África y América Latina".

https://noticiaslatam.lat/20260419/lavrov-denuncia-como-occidente-intenta-contener-y-desestabilizar-a-china-y-rusia-1173135568.html

occidente

asia central

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, occidente, asia central, club de debates valdái