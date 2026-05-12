Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260512/occidente-no-deja-sus-intentos-de-convertir-asia-central-en-una-amenaza-para-moscu-senala-el-1173427434.html
Occidente "no deja sus intentos" de convertir Asia Central en una amenaza para Moscú, señala el vicecanciller ruso
Occidente "no deja sus intentos" de convertir Asia Central en una amenaza para Moscú, señala el vicecanciller ruso
Sputnik Mundo
Occidente pretende convertir Asia Central en una plataforma para generar amenazas contra la seguridad de Rusia, opina el viceministro de Exteriores ruso... 12.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-12T11:39+0000
2026-05-12T11:39+0000
internacional
política
occidente
asia central
club de debates valdái
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0c/1173427535_223:376:2667:1751_1920x0_80_0_0_213f6cf87c7ada45e58b68efd54432d7.jpg
El diplomático señaló además que, en el contexto de la formación de un nuevo orden mundial multipolar, los países occidentales están alimentando el potencial de conflicto a escala global.Explicó que Occidente no está dispuesto a aceptar la pérdida de su posición dominante.A finales de abril, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, denunció que la meta estratégica del Occidente colectivo sigue siendo "dominar por todos los medios posibles" y "frenar el desarrollo de nuevos centros mundiales competidores, ubicados en los países de la mayoría global, en Asia, África y América Latina".
https://noticiaslatam.lat/20260419/lavrov-denuncia-como-occidente-intenta-contener-y-desestabilizar-a-china-y-rusia-1173135568.html
occidente
asia central
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0c/1173427535_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_bb9afafa25bbd653d9c4fd978ad9f82e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, occidente, asia central, club de debates valdái
política, occidente, asia central, club de debates valdái

Occidente "no deja sus intentos" de convertir Asia Central en una amenaza para Moscú, señala el vicecanciller ruso

11:39 GMT 12.05.2026
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Acceder al contenido multimediaLos presidentes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI)
Los presidentes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) - Sputnik Mundo, 1920, 12.05.2026
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Occidente pretende convertir Asia Central en una plataforma para generar amenazas contra la seguridad de Rusia, opina el viceministro de Exteriores ruso, Mijaíl Galuzin.
"Actualmente, Occidente no deja sus intentos de reformar esta región para adaptarla a sus propias necesidades, asegurar el acceso a sus recursos naturales y ejercer control sobre los corredores de transporte que atraviesan la zona. Busca transformar a los países de Asia Central en una plataforma para generar amenazas a la seguridad de Rusia", destacó Galuzin en una sesión del Club de Debates Valdái.
El diplomático señaló además que, en el contexto de la formación de un nuevo orden mundial multipolar, los países occidentales están alimentando el potencial de conflicto a escala global.
Explicó que Occidente no está dispuesto a aceptar la pérdida de su posición dominante.
A finales de abril, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, denunció que la meta estratégica del Occidente colectivo sigue siendo "dominar por todos los medios posibles" y "frenar el desarrollo de nuevos centros mundiales competidores, ubicados en los países de la mayoría global, en Asia, África y América Latina".
Lavrov denuncia cómo Occidente intenta contener y desestabilizar a China y Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 19.04.2026
Ajedrez de Geopolítica
Lavrov denuncia cómo Occidente intenta contener y desestabilizar a China y Rusia
19 de abril, 18:23 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала