https://noticiaslatam.lat/20260512/occidente-no-deja-sus-intentos-de-convertir-asia-central-en-una-amenaza-para-moscu-senala-el-1173427434.html
Occidente "no deja sus intentos" de convertir Asia Central en una amenaza para Moscú, señala el vicecanciller ruso
Occidente "no deja sus intentos" de convertir Asia Central en una amenaza para Moscú, señala el vicecanciller ruso
Sputnik Mundo
Occidente pretende convertir Asia Central en una plataforma para generar amenazas contra la seguridad de Rusia, opina el viceministro de Exteriores ruso... 12.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-12T11:39+0000
2026-05-12T11:39+0000
2026-05-12T11:39+0000
internacional
política
occidente
asia central
club de debates valdái
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0c/1173427535_223:376:2667:1751_1920x0_80_0_0_213f6cf87c7ada45e58b68efd54432d7.jpg
El diplomático señaló además que, en el contexto de la formación de un nuevo orden mundial multipolar, los países occidentales están alimentando el potencial de conflicto a escala global.Explicó que Occidente no está dispuesto a aceptar la pérdida de su posición dominante.A finales de abril, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, denunció que la meta estratégica del Occidente colectivo sigue siendo "dominar por todos los medios posibles" y "frenar el desarrollo de nuevos centros mundiales competidores, ubicados en los países de la mayoría global, en Asia, África y América Latina".
https://noticiaslatam.lat/20260419/lavrov-denuncia-como-occidente-intenta-contener-y-desestabilizar-a-china-y-rusia-1173135568.html
occidente
asia central
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0c/1173427535_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_bb9afafa25bbd653d9c4fd978ad9f82e.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, occidente, asia central, club de debates valdái
política, occidente, asia central, club de debates valdái
Occidente "no deja sus intentos" de convertir Asia Central en una amenaza para Moscú, señala el vicecanciller ruso
Occidente pretende convertir Asia Central en una plataforma para generar amenazas contra la seguridad de Rusia, opina el viceministro de Exteriores ruso, Mijaíl Galuzin.
"Actualmente, Occidente no deja sus intentos de reformar esta región para adaptarla a sus propias necesidades, asegurar el acceso a sus recursos naturales y ejercer control sobre los corredores de transporte que atraviesan la zona. Busca transformar a los países de Asia Central en una plataforma para generar amenazas a la seguridad de Rusia", destacó Galuzin en una sesión del Club de Debates Valdái.
El diplomático señaló además que, en el contexto de la formación de un nuevo orden mundial multipolar, los países occidentales están alimentando el potencial de conflicto a escala global.
Explicó que Occidente no está dispuesto a aceptar la pérdida de su posición dominante.
A finales de abril, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, denunció que la meta estratégica del Occidente colectivo sigue siendo "dominar por todos los medios posibles" y "frenar el desarrollo de nuevos centros mundiales competidores, ubicados en los países de la mayoría global, en Asia, África y América Latina".