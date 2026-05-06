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"Es un mecanismo importante": Bolivia ratifica su permanencia en los BRICS para buscar financiamiento y cooperación

"Es un mecanismo importante": Bolivia ratifica su permanencia en los BRICS para buscar financiamiento y cooperación

Sputnik Mundo

El Gobierno boliviano, liderado por el presidente Rodrigo Paz, ratificó su presencia en el grupo de los BRICS, señaló el canciller del país, Fernando Aramayo... 06.05.2026, Sputnik Mundo

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La próxima cumbre de los BRICS se celebrará en septiembre en la India y una delegación boliviana participará del encuentro internacional para conseguir financiamiento."Los BRICS son un mecanismo global importante, obviamente, nosotros necesitamos redinamizar la economía boliviana y en ello necesitamos echar mano a todos los mecanismos posibles. Soy un convencido de que son tiempos de la geopolítica en los que tenemos que entender que la banca de desarrollo, los mecanismos de financiamiento regional son los que van a ir a generar la dinámica económica en los países", explicó Aramayo.Bolivia logró su adhesión como Estado socio a los BRICS en enero de 2025, marcando un hito en la política exterior boliviana, durante la gestión del expresidente Luis Arce (2020-2025).

https://noticiaslatam.lat/20260418/bolivia-vive-una-transicion-politica-de-un-ciclo-diferente-gubernamental-adonde-van-las-tensiones-1173112205.html

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