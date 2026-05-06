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"Es un mecanismo importante": Bolivia ratifica su permanencia en los BRICS para buscar financiamiento y cooperación
"Es un mecanismo importante": Bolivia ratifica su permanencia en los BRICS para buscar financiamiento y cooperación
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El Gobierno boliviano, liderado por el presidente Rodrigo Paz, ratificó su presencia en el grupo de los BRICS, señaló el canciller del país, Fernando Aramayo... 06.05.2026, Sputnik Mundo
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La próxima cumbre de los BRICS se celebrará en septiembre en la India y una delegación boliviana participará del encuentro internacional para conseguir financiamiento."Los BRICS son un mecanismo global importante, obviamente, nosotros necesitamos redinamizar la economía boliviana y en ello necesitamos echar mano a todos los mecanismos posibles. Soy un convencido de que son tiempos de la geopolítica en los que tenemos que entender que la banca de desarrollo, los mecanismos de financiamiento regional son los que van a ir a generar la dinámica económica en los países", explicó Aramayo.Bolivia logró su adhesión como Estado socio a los BRICS en enero de 2025, marcando un hito en la política exterior boliviana, durante la gestión del expresidente Luis Arce (2020-2025).
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"Es un mecanismo importante": Bolivia ratifica su permanencia en los BRICS para buscar financiamiento y cooperación

18:03 GMT 06.05.2026
© Foto : X / @MRE_BoliviaFernando Aramayo, canciller de Bolivia
Fernando Aramayo, canciller de Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 06.05.2026
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El Gobierno boliviano, liderado por el presidente Rodrigo Paz, ratificó su presencia en el grupo de los BRICS, señaló el canciller del país, Fernando Aramayo. Agregó que Sucre, en la próxima cumbre en la India, profundizará la cooperación y búsqueda de financiamiento.
"Continuamos en ello, vamos a atender una invitación que se nos ha cursado, tenemos un diálogo muy fluido con la India, nos interesa mucho la cooperación con los países miembros del BRICS, en diferentes intensidades", afirmó Aramayo a Sputnik durante una reunión realizada en La Paz con los corresponsales de la prensa internacional.
La próxima cumbre de los BRICS se celebrará en septiembre en la India y una delegación boliviana participará del encuentro internacional para conseguir financiamiento.
"Los BRICS son un mecanismo global importante, obviamente, nosotros necesitamos redinamizar la economía boliviana y en ello necesitamos echar mano a todos los mecanismos posibles. Soy un convencido de que son tiempos de la geopolítica en los que tenemos que entender que la banca de desarrollo, los mecanismos de financiamiento regional son los que van a ir a generar la dinámica económica en los países", explicó Aramayo.
Bolivia logró su adhesión como Estado socio a los BRICS en enero de 2025, marcando un hito en la política exterior boliviana, durante la gestión del expresidente Luis Arce (2020-2025).
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