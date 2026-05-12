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Fuerzas rusas reinician los combates tras la tregua en el último día de la operación en Ucrania
Fuerzas rusas reinician los combates tras la tregua en el último día de la operación en Ucrania
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El cese del fuego, acordado por el Día de la Victoria, expiró a las 00:00 del 12 de mayo, tras lo cual las Fuerzas Armadas de Rusia reanudaron la operación... 12.05.2026, Sputnik Mundo
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En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 290 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 100 bajas a las FFAA de Ucrania. A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 75 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 230 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 145 militares.Además, las tropas rusas asestaron golpes contra aeródromos militares, depósitos de municiones y combustible, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 56 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron ocho vehículos blindados, incluido un Stryker fabricado en EEUU. A su vez, la defensa antiaérea rusa derribó 108 drones.
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Fuerzas rusas reinician los combates tras la tregua en el último día de la operación en Ucrania
El cese del fuego, acordado por el Día de la Victoria, expiró a las 00:00 del 12 de mayo, tras lo cual las Fuerzas Armadas de Rusia reanudaron la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Desde entonces, Ucrania perdió unos 875 soldados, precisan desde el ente castrense.
En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 290 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 100 bajas a las FFAA de Ucrania. A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 75 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 230 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 145 militares.
Además, las tropas rusas asestaron golpes contra aeródromos militares, depósitos de municiones y combustible, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 56 zonas.
Las FFAA de Rusia también alcanzaron ocho vehículos blindados, incluido un Stryker fabricado en EEUU. A su vez, la defensa antiaérea rusa derribó 108 drones.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 144.996 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.268 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.718 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 34.875 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 61.401 vehículos militares especiales.