Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260511/sheinbaum-no-cree-que-eeuu-capture-a-rocha-moya-sin-permiso-de-mexico---1173421650.html
Sheinbaum no cree que EEUU capture a Rocha Moya sin permiso de México
Sheinbaum no cree que EEUU capture a Rocha Moya sin permiso de México
Sputnik Mundo
La presidenta Claudia Sheinbaum no ve posibilidades de que las fuerzas estadounidenses intervengan en territorio mexicano para capturar al gobernador de... 11.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-11T23:30+0000
2026-05-11T23:30+0000
américa latina
política
seguridad
rubén rocha moya
claudia sheinbaum
méxico
sinaloa
departamento de justicia de eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/02/1173306903_34:0:1245:681_1920x0_80_0_0_c794f515a858cfe1dfd8899180d799f2.jpg
El político es acusado por el Departamento de Justicia de EEUU por presunto narcotráfico, junto con otros nueve funcionarios mexicanos.Las declaraciones de la mandataria se dan luego de que la prensa la cuestionara sobre la probabilidad que exista de que se repita un episodio como el ocurrido hace unos meses en Venezuela, cuando las fuerzas de EEUU secuestraron al presidente Nicolás Maduro, quien hoy se encuentra detenido en el país norteamericano y es señalado por supuesto "narcoterrorismo".
méxico
sinaloa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/02/1173306903_186:0:1094:681_1920x0_80_0_0_0ba849c38e06d32583cec664d7bbadd1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, seguridad, rubén rocha moya, claudia sheinbaum, méxico, sinaloa, departamento de justicia de eeuu
política, seguridad, rubén rocha moya, claudia sheinbaum, méxico, sinaloa, departamento de justicia de eeuu

Sheinbaum no cree que EEUU capture a Rocha Moya sin permiso de México

23:30 GMT 11.05.2026
© Foto : X / @sinaloagobmxEl gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya
El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya - Sputnik Mundo, 1920, 11.05.2026
© Foto : X / @sinaloagobmx
Síguenos en
La presidenta Claudia Sheinbaum no ve posibilidades de que las fuerzas estadounidenses intervengan en territorio mexicano para capturar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El político es acusado por el Departamento de Justicia de EEUU por presunto narcotráfico, junto con otros nueve funcionarios mexicanos.
Las declaraciones de la mandataria se dan luego de que la prensa la cuestionara sobre la probabilidad que exista de que se repita un episodio como el ocurrido hace unos meses en Venezuela, cuando las fuerzas de EEUU secuestraron al presidente Nicolás Maduro, quien hoy se encuentra detenido en el país norteamericano y es señalado por supuesto "narcoterrorismo".
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала