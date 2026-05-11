El político es acusado por el Departamento de Justicia de EEUU por presunto narcotráfico, junto con otros nueve funcionarios mexicanos.Las declaraciones de la mandataria se dan luego de que la prensa la cuestionara sobre la probabilidad que exista de que se repita un episodio como el ocurrido hace unos meses en Venezuela, cuando las fuerzas de EEUU secuestraron al presidente Nicolás Maduro, quien hoy se encuentra detenido en el país norteamericano y es señalado por supuesto "narcoterrorismo".
🇲🇽🇺🇸🚔 Sheinbaum no cree que EEUU capture a Rocha Moya sin permiso de México
🚨 La presidenta Claudia Sheinbaum no ve posibilidades de que las fuerzas estadounidenses intervengan en territorio mexicano para capturar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien es acusado… pic.twitter.com/OpNqIjLzZI
Las declaraciones de la mandataria se dan luego de que la prensa la cuestionara sobre la probabilidad que exista de que se repita un episodio como el ocurrido hace unos meses en Venezuela, cuando las fuerzas de EEUU secuestraron al presidente Nicolás Maduro, quien hoy se encuentra detenido en el país norteamericano y es señalado por supuesto "narcoterrorismo".
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