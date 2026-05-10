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Balean en Sinaloa una casa en la que vivió Rocha Moya, gobernador mexicano acusado de narcotráfico
Balean en Sinaloa una casa en la que vivió Rocha Moya, gobernador mexicano acusado de narcotráfico
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La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó a través de redes sociales que el domicilio ubicado en Culiacán, capital de Sinaloa fue baleada a las... 10.05.2026, Sputnik Mundo
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El funcionario detalló que las autoridades ya se encuentran en el lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes con el fin de dar con los responsables del ataque. El ataque ocurre a más de una semana de los cargos presentados contra Rocha Moya en EEUU por presunto tráfico de drogas y de armas.
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Balean en Sinaloa una casa en la que vivió Rocha Moya, gobernador mexicano acusado de narcotráfico

00:30 GMT 10.05.2026
© Foto : X - @rochamoya_Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa
Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa - Sputnik Mundo, 1920, 10.05.2026
© Foto : X - @rochamoya_
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La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó a través de redes sociales que el domicilio ubicado en Culiacán, capital de Sinaloa fue baleada a las 10:00 de la mañana (GMT -6), sin que se reporten heridos por estos hechos.
"Es importante informar que la vivienda atacada se encuentra deshabitada, desde hace más de 10 años, por el gobernador con licencia, el doctor Rubén Rocha Moya", dijo en un breve mensaje Sinuhé Téllez, titular de la secretaría local de seguridad.
El funcionario detalló que las autoridades ya se encuentran en el lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes con el fin de dar con los responsables del ataque.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 03.05.2026
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El ataque ocurre a más de una semana de los cargos presentados contra Rocha Moya en EEUU por presunto tráfico de drogas y de armas.
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