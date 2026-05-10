https://noticiaslatam.lat/20260510/balean-en-sinaloa-una-casa-en-la-que-vivio-rocha-moya-gobernador-mexicano-acusado-de-narcotrafico-1173402444.html

Balean en Sinaloa una casa en la que vivió Rocha Moya, gobernador mexicano acusado de narcotráfico

Balean en Sinaloa una casa en la que vivió Rocha Moya, gobernador mexicano acusado de narcotráfico

Sputnik Mundo

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó a través de redes sociales que el domicilio ubicado en Culiacán, capital de Sinaloa fue baleada a las... 10.05.2026, Sputnik Mundo

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El funcionario detalló que las autoridades ya se encuentran en el lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes con el fin de dar con los responsables del ataque. El ataque ocurre a más de una semana de los cargos presentados contra Rocha Moya en EEUU por presunto tráfico de drogas y de armas.

https://noticiaslatam.lat/20260503/mexico-tiene-que-estar-muy-firme-ante-eeuu-tras-cargos-contra-rocha-moya-considera-experto-1173316311.html

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