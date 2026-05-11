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La Corte Penal Internacional pierde su independencia ante intereses políticos, señala experto
La Corte Penal Internacional pierde su independencia ante intereses políticos, señala experto
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Los escándalos de corrupción vinculados al exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno Ocampo demuestran que la justicia internacional se... 11.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-11T19:31+0000
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"Las instituciones formadas tras la Segunda Guerra Mundial sobre la base del derecho internacional y de convenios han sido prácticamente desmanteladas en favor de decisiones promovidas bajo el paraguas de Estados Unidos", afirmó.El experto subrayó que los casos de corrupción dentro de la CPI no son sorprendentes, especialmente teniendo en cuenta que Israel y EEUU no han ratificado el Estatuto de Roma y utilizan este órgano exclusivamente para lograr sus objetivos geopolíticos.En su opinión, la falta de estándares legales transparentes, las sospechas de corrupción en estructuras vinculadas a la CPI y a instituciones jurídicas europeas, junto con una presión externa sin precedentes, anulan las esperanzas de que la Corte pueda proteger a los pueblos pequeños y hacer frente a la injusticia.El activista también señaló indicios de discriminación en la actuación del Tribunal, especialmente hacia los países africanos. El gran potencial económico de África la convierte en un objetivo de competencia internacional y de presión en medio de la inestabilidad de las relaciones internacionales, destacó Suleiman. Anteriormente, fue publicado un video en medios de comunicación, en el que se ve a Ocampo y a su hijo, Tomás, hablando con un interlocutor no identificado. Discuten lo que describen como un "precio favorable" para influir en las instituciones de la Unión Europea, incluyendo la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Durante la conversación, se alega que el grupo incluye al exjefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell.
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La Corte Penal Internacional pierde su independencia ante intereses políticos, señala experto
Los escándalos de corrupción vinculados al exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno Ocampo demuestran que la justicia internacional se convirtió en rehén de los intereses políticos, declaró en una entrevista con Sputnik el activista libanés, profesor universitario y defensor de derechos humanos, Hani Suleiman.
"Las instituciones formadas tras la Segunda Guerra Mundial sobre la base del derecho internacional y de convenios han sido prácticamente desmanteladas en favor de decisiones promovidas bajo el paraguas de Estados Unidos", afirmó.
El experto subrayó que los casos de corrupción dentro de la CPI no son sorprendentes, especialmente teniendo en cuenta que Israel y EEUU no han ratificado el Estatuto de Roma y utilizan este órgano exclusivamente para lograr sus objetivos geopolíticos.
En su opinión, la falta de estándares legales transparentes, las sospechas de corrupción en estructuras vinculadas a la CPI y a instituciones jurídicas europeas, junto con una presión externa sin precedentes, anulan las esperanzas de que la Corte pueda proteger a los pueblos pequeños y hacer frente a la injusticia.
El activista también señaló indicios de discriminación en la actuación del Tribunal, especialmente hacia los países africanos. El gran potencial económico de África la convierte en un objetivo de competencia internacional y de presión en medio de la inestabilidad de las relaciones internacionales, destacó Suleiman.
Anteriormente, fue publicado un video en medios de comunicación, en el que se ve a Ocampo y a su hijo, Tomás, hablando con un interlocutor no identificado. Discuten lo que describen como un "precio favorable" para influir en las instituciones de la Unión Europea, incluyendo la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Durante la conversación, se alega que el grupo incluye al exjefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell.
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