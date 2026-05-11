EEUU intensifica la vigilancia militar frente a Cuba, según reportes

Según el reporte, desde el pasado 4 de febrero, la Armada y la Fuerza Aérea estadounidenses han realizado al menos 25 vuelos de vigilancia empleando aeronaves tripuladas y drones de alta tecnología, concentrando su actividad principalmente en las cercanías de La Habana y Santiago de Cuba. Las operaciones han involucrado unidades especializadas como los aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon, aeronaves RC-135V Rivet Joint para la captura de señales estratégicas y drones de reconocimiento MQ-4C Triton. Lo que ha llamado la atención de los analistas es la proximidad de estas incursiones —algunas registradas a menos de 64 kilómetros de territorio cubano— y el hecho de que estas aeronaves mantuvieran sus balizas encendidas, lo que sugiere una intención de hacer visible la presencia militar estadounidense en la zona.
Un análisis de datos públicos de aviación, consignados por la cadena 'CNN', ha arrojado un incremento significativo en las misiones de inteligencia militar de Estados Unidos frente a las costas de Cuba.
Según el reporte, desde el pasado 4 de febrero, la Armada y la Fuerza Aérea estadounidenses han realizado al menos 25 vuelos de vigilancia empleando aeronaves tripuladas y drones de alta tecnología, concentrando su actividad principalmente en las cercanías de La Habana y Santiago de Cuba.
Las operaciones han involucrado unidades especializadas como los aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon, aeronaves RC-135V Rivet Joint para la captura de señales estratégicas y drones de reconocimiento MQ-4C Triton.
Lo que ha llamado la atención de los analistas es la proximidad de estas incursiones —algunas registradas a menos de 64 kilómetros de territorio cubano— y el hecho de que estas aeronaves mantuvieran sus balizas encendidas, lo que sugiere una intención de hacer visible la presencia militar estadounidense en la zona.
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