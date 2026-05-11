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EEUU intensifica la vigilancia militar frente a Cuba, según reportes
EEUU intensifica la vigilancia militar frente a Cuba, según reportes
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Un análisis de datos públicos de aviación, consignados por la cadena 'CNN', ha arrojado un incremento significativo en las misiones de inteligencia militar de... 11.05.2026, Sputnik Mundo
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Según el reporte, desde el pasado 4 de febrero, la Armada y la Fuerza Aérea estadounidenses han realizado al menos 25 vuelos de vigilancia empleando aeronaves tripuladas y drones de alta tecnología, concentrando su actividad principalmente en las cercanías de La Habana y Santiago de Cuba. Las operaciones han involucrado unidades especializadas como los aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon, aeronaves RC-135V Rivet Joint para la captura de señales estratégicas y drones de reconocimiento MQ-4C Triton. Lo que ha llamado la atención de los analistas es la proximidad de estas incursiones —algunas registradas a menos de 64 kilómetros de territorio cubano— y el hecho de que estas aeronaves mantuvieran sus balizas encendidas, lo que sugiere una intención de hacer visible la presencia militar estadounidense en la zona.
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EEUU intensifica la vigilancia militar frente a Cuba, según reportes

03:05 GMT 11.05.2026
© AP Photo / Mauricio CuevasPersonal de la Armada de los Estados Unidos observa las pantallas a bordo del avión P-8A Poseidon
Personal de la Armada de los Estados Unidos observa las pantallas a bordo del avión P-8A Poseidon - Sputnik Mundo, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / Mauricio Cuevas
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Un análisis de datos públicos de aviación, consignados por la cadena 'CNN', ha arrojado un incremento significativo en las misiones de inteligencia militar de Estados Unidos frente a las costas de Cuba.
Según el reporte, desde el pasado 4 de febrero, la Armada y la Fuerza Aérea estadounidenses han realizado al menos 25 vuelos de vigilancia empleando aeronaves tripuladas y drones de alta tecnología, concentrando su actividad principalmente en las cercanías de La Habana y Santiago de Cuba.
Lula da Silva - Sputnik Mundo, 1920, 07.05.2026
América Latina
Trump "no piensa invadir Cuba", dice Lula
7 de mayo, 22:29 GMT
Las operaciones han involucrado unidades especializadas como los aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon, aeronaves RC-135V Rivet Joint para la captura de señales estratégicas y drones de reconocimiento MQ-4C Triton.
Lo que ha llamado la atención de los analistas es la proximidad de estas incursiones —algunas registradas a menos de 64 kilómetros de territorio cubano— y el hecho de que estas aeronaves mantuvieran sus balizas encendidas, lo que sugiere una intención de hacer visible la presencia militar estadounidense en la zona.
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