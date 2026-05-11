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El acusado de intentar asesinar a Trump en la cena oficial se declara inocente, según medios

El acusado de intentar asesinar a Trump en la cena oficial se declara inocente, según medios

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Cole Allen, el sospechoso de disparar durante la reciente cena de corresponsales de la Casa Blanca, se declaró inocente de todos los cargos, incluido el de... 11.05.2026, Sputnik Mundo

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Agrega que un gran jurado lo acusó formalmente de cargos que incluyen intento de asesinato del presidente, agresión a un agente federal con un arma mortal y otros delitos relacionados con armas.La Fiscalía alega que en la noche del 25 de abril, Allen forzó la entrada a través de un control de seguridad en el hotel Washington Hilton durante una gala de prensa a la que asistieron Trump y miembros de su gabinete, donde disparó un arma e hirió a un agente del Servicio Secreto, quien evitó heridas graves gracias a un chaleco antibalas. El caso fue asignado al juez federal Trevor McFadden, nombrado por Trump, lo cual ya ha sido objetado por los defensores públicos de Allen, quienes también se opusieron a las condiciones iniciales de cárcel del acusado, incluidas las restrictivas medidas de prevención del suicidio. Más recientemente, la defensa solicitó al Tribunal que recusara al fiscal general interino Todd Blanche y a la fiscal federal Jeanine Pirro, señalando que ambos estuvieron presentes en el evento.

https://noticiaslatam.lat/20260426/queria-ver-que-pasaba-trump-narra-como-vivio-el-incidente-en-la-cena-de-corresponsales-1173239662.html

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