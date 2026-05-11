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El acusado de intentar asesinar a Trump en la cena oficial se declara inocente, según medios
El acusado de intentar asesinar a Trump en la cena oficial se declara inocente, según medios
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Cole Allen, el sospechoso de disparar durante la reciente cena de corresponsales de la Casa Blanca, se declaró inocente de todos los cargos, incluido el de... 11.05.2026, Sputnik Mundo
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Agrega que un gran jurado lo acusó formalmente de cargos que incluyen intento de asesinato del presidente, agresión a un agente federal con un arma mortal y otros delitos relacionados con armas.La Fiscalía alega que en la noche del 25 de abril, Allen forzó la entrada a través de un control de seguridad en el hotel Washington Hilton durante una gala de prensa a la que asistieron Trump y miembros de su gabinete, donde disparó un arma e hirió a un agente del Servicio Secreto, quien evitó heridas graves gracias a un chaleco antibalas. El caso fue asignado al juez federal Trevor McFadden, nombrado por Trump, lo cual ya ha sido objetado por los defensores públicos de Allen, quienes también se opusieron a las condiciones iniciales de cárcel del acusado, incluidas las restrictivas medidas de prevención del suicidio. Más recientemente, la defensa solicitó al Tribunal que recusara al fiscal general interino Todd Blanche y a la fiscal federal Jeanine Pirro, señalando que ambos estuvieron presentes en el evento.
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El acusado de intentar asesinar a Trump en la cena oficial se declara inocente, según medios

14:32 GMT 11.05.2026
© REUTERS Emily GoffCole Tomas Allen, sospechoso del tiroteo durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), se sienta en la sala del tribunal durante una audiencia, el 30 de abril de 2026
Cole Tomas Allen, sospechoso del tiroteo durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), se sienta en la sala del tribunal durante una audiencia, el 30 de abril de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 11.05.2026
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Cole Allen, el sospechoso de disparar durante la reciente cena de corresponsales de la Casa Blanca, se declaró inocente de todos los cargos, incluido el de intento de asesinato del presidente Donald Trump, informa el portal 'NewsNation'.

"Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril, se declaró inocente de todos los cargos en su contra. Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, compareció ante el juez a las 9:00 a. m. [hora local] del lunes [11 de mayo] en Washington D. C. ", destaca el portal NewsNation.

Agrega que un gran jurado lo acusó formalmente de cargos que incluyen intento de asesinato del presidente, agresión a un agente federal con un arma mortal y otros delitos relacionados con armas.
La Fiscalía alega que en la noche del 25 de abril, Allen forzó la entrada a través de un control de seguridad en el hotel Washington Hilton durante una gala de prensa a la que asistieron Trump y miembros de su gabinete, donde disparó un arma e hirió a un agente del Servicio Secreto, quien evitó heridas graves gracias a un chaleco antibalas.
El caso fue asignado al juez federal Trevor McFadden, nombrado por Trump, lo cual ya ha sido objetado por los defensores públicos de Allen, quienes también se opusieron a las condiciones iniciales de cárcel del acusado, incluidas las restrictivas medidas de prevención del suicidio. Más recientemente, la defensa solicitó al Tribunal que recusara al fiscal general interino Todd Blanche y a la fiscal federal Jeanine Pirro, señalando que ambos estuvieron presentes en el evento.
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