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Uno de cada tres hombres en EEUU no trabaja ni busca empleo, según datos oficiales

Uno de cada tres hombres en EEUU no trabaja ni busca empleo, según datos oficiales

Sputnik Mundo

La participación del género masculino en la fuerza laboral del país norteamericano ha caído a niveles históricos, alcanzando en marzo de 2026 su punto más bajo... 10.05.2026, Sputnik Mundo

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Según los datos más recientes del Departamento de Trabajo, uno de cada tres hombres en EEUU no se encuentra trabajando ni busca empleo de manera activa. Esta tendencia a la baja profundiza un declive que se ha prolongado por décadas y que genera creciente preocupación entre economistas y responsables de políticas públicas.El fenómeno actual está impulsado principalmente por dos extremos generacionales: los baby boomers que optan por la jubilación y los hombres jóvenes que se retiran del mercado para estudiar o debido a problemas de salud y discapacidad. Aunque los expertos señalan que el aumento en la escolarización no es necesariamente negativo, advierten sobre un grupo considerable de hombres que parecen haber quedado "desconectados" de la sociedad, sin responsabilidades familiares, académicas o laborales claras.Un factor determinante en esta crisis es el desajuste estructural entre la oferta de empleo y las habilidades masculinas tradicionales. Mientras que los sectores históricamente dominados por hombres, como la manufactura, la minería y el transporte, han experimentado una pérdida sostenida de puestos de trabajo, el crecimiento del mercado se concentra ahora en áreas con mayor presencia femenina, tales como la atención sanitaria y la educación privada. Esta falta de "actualización" en un contexto de creciente desindustrialización que golpea a EEUU dificulta la reinserción de trabajadores que no logran pivotar hacia nuevas industrias.El impacto económico de esta desaparición masiva de trabajadores masculinos plantea serios riesgos para el futuro de Estados Unidos, según expertos, que advierten que la combinación de este fenómeno con las restricciones migratorias y la baja tasa de natalidad está reduciendo rápidamente la disponibilidad de mano de obra. A largo plazo, esta contracción podría frenar el gasto de los consumidores, disminuir la recaudación de impuestos y lastrar el crecimiento económico general de EEUU.En ese sentido, iniciativas recientes desde el Gobierno federal y en varios estados han buscado combatir no solo el creciente desempleo entre los hombres, sino también problemas sociales subyacentes como el aislamiento —se habla incluso de una "epidemia de soledad masculina"— y la falta de propósito que afectan a este sector de la población.

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