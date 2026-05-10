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Rusia registra 16.071 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania, informa la Defensa rusa

Rusia registra 16.071 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania, informa la Defensa rusa

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Las tropas rusas en la zona de la operación militar especial siguen acatando estrictamente el alto el fuego y permaneciendo en las posiciones previamente... 10.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-10T12:15+0000

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La parte rusa acata estrictamente el alto el fuego en la zona de la operación militar especial, apuntan."Todas las unidades de las fuerzas rusas en la zona de la operación militar especial siguen respetando estrictamente el alto el fuego y permanecen en las líneas y posiciones previamente tomadas", subrayan en la entidad.Dadas las circunstancias, las tropas de Rusia respondieron de forma simétrica a las violaciones del alto el fuego y asestaron golpes de represalia, informan desde el ministerio.

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