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Rusia registra 16.071 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania, informa la Defensa rusa
Rusia registra 16.071 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania, informa la Defensa rusa
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Las tropas rusas en la zona de la operación militar especial siguen acatando estrictamente el alto el fuego y permaneciendo en las posiciones previamente... 10.05.2026, Sputnik Mundo
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La parte rusa acata estrictamente el alto el fuego en la zona de la operación militar especial, apuntan."Todas las unidades de las fuerzas rusas en la zona de la operación militar especial siguen respetando estrictamente el alto el fuego y permanecen en las líneas y posiciones previamente tomadas", subrayan en la entidad.Dadas las circunstancias, las tropas de Rusia respondieron de forma simétrica a las violaciones del alto el fuego y asestaron golpes de represalia, informan desde el ministerio.
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Rusia registra 16.071 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania, informa la Defensa rusa

12:15 GMT 10.05.2026 (actualizado: 12:36 GMT 10.05.2026)
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
Soldados rusos en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 10.05.2026
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Las tropas rusas en la zona de la operación militar especial siguen acatando estrictamente el alto el fuego y permaneciendo en las posiciones previamente tomadas, aclaran desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Sin embargo, las tropas ucranianas violaron el régimen de cese del fuego en 16.071 ocasiones, detallan en el ente castrense.
"A pesar de la declaración del alto el fuego, las FFAA ucranianas llevaron a cabo ataques con drones y artillería contra las posiciones de nuestras tropas, así como contra instalaciones civiles [en territorio ruso]", declaran desde el ente castrense.
La parte rusa acata estrictamente el alto el fuego en la zona de la operación militar especial, apuntan.
"Todas las unidades de las fuerzas rusas en la zona de la operación militar especial siguen respetando estrictamente el alto el fuego y permanecen en las líneas y posiciones previamente tomadas", subrayan en la entidad.
Dadas las circunstancias, las tropas de Rusia respondieron de forma simétrica a las violaciones del alto el fuego y asestaron golpes de represalia, informan desde el ministerio.
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