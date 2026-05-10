https://noticiaslatam.lat/20260510/rusia-registra-16071-violaciones-del-alto-el-fuego-por-parte-de-ucrania-informa-la-defensa-rusa-1173406300.html
Rusia registra 16.071 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania, informa la Defensa rusa
Rusia registra 16.071 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania, informa la Defensa rusa
Sputnik Mundo
Las tropas rusas en la zona de la operación militar especial siguen acatando estrictamente el alto el fuego y permaneciendo en las posiciones previamente... 10.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-10T12:15+0000
2026-05-10T12:15+0000
2026-05-10T12:36+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0a/1173406124_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_cb4e163ec24485086fa1e816d0c60314.jpg
La parte rusa acata estrictamente el alto el fuego en la zona de la operación militar especial, apuntan."Todas las unidades de las fuerzas rusas en la zona de la operación militar especial siguen respetando estrictamente el alto el fuego y permanecen en las líneas y posiciones previamente tomadas", subrayan en la entidad.Dadas las circunstancias, las tropas de Rusia respondieron de forma simétrica a las violaciones del alto el fuego y asestaron golpes de represalia, informan desde el ministerio.
https://noticiaslatam.lat/20260510/condiciones-de-putin-para-reunirse-con-zelenski-muestran-que-ya-no-tiene-paciencia-para-cumbres-1173404657.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0a/1173406124_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ee2fceda005e73f20668c5cb505c9ef3.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa
Rusia registra 16.071 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania, informa la Defensa rusa
12:15 GMT 10.05.2026 (actualizado: 12:36 GMT 10.05.2026)
Las tropas rusas en la zona de la operación militar especial siguen acatando estrictamente el alto el fuego y permaneciendo en las posiciones previamente tomadas, aclaran desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Sin embargo, las tropas ucranianas violaron el régimen de cese del fuego en 16.071 ocasiones, detallan en el ente castrense.
"A pesar de la declaración del alto el fuego, las FFAA ucranianas llevaron a cabo ataques con drones y artillería contra las posiciones de nuestras tropas, así como contra instalaciones civiles [en territorio ruso]", declaran desde el ente castrense.
La parte rusa acata estrictamente el alto el fuego en la zona de la operación militar especial, apuntan.
"Todas las unidades de las fuerzas rusas en la zona de la operación militar especial siguen respetando estrictamente el alto el fuego y permanecen en las líneas y posiciones previamente tomadas", subrayan en la entidad.
Dadas las circunstancias, las tropas de Rusia respondieron de forma simétrica a las violaciones del alto el fuego y asestaron golpes de represalia, informan desde el ministerio.