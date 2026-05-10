Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260510/hernan-cortes-fue-un-genocida-comparable-a-netanyahu-dice-petro-1173404358.html
"Hernán Cortés fue un genocida comparable a Netanyahu", dice Petro
"Hernán Cortés fue un genocida comparable a Netanyahu", dice Petro
Sputnik Mundo
El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que el conquistador español Hernán Cortés cometió un genocidio comparable al del primer ministro israelí... 10.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-10T04:18+0000
2026-05-10T04:18+0000
américa latina
hernán cortés
méxico
españa
benjamín netanyahu
gustavo petro
sociedad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0a/1173404203_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_d2d27205903297ef82c40943afc0cabf.jpg
El mandatario citó en su publicación una nota de prensa sobre la visita a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien acusó al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de "sabotear" un evento en el que participaría, lo cual fue desmentido por la sede de los Premios Platino. La visita de Díaz Ayuso provocó protestas en México tras su intención de honrar la memoria de Cortés. Activistas locales también lanzaron una petición exigiendo la exhumación de los restos del conquistador y su devolución a España.
https://noticiaslatam.lat/20260507/diaz-ayuso-irrita-en-mexico-con-ideas-neocoloniales-busca-promoverse-como-personaje-internacional--1173356307.html
méxico
españa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0a/1173404203_17:0:928:683_1920x0_80_0_0_e6390c90118ba1df7cff40182cad598f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hernán cortés, méxico, españa, benjamín netanyahu, gustavo petro, sociedad
hernán cortés, méxico, españa, benjamín netanyahu, gustavo petro, sociedad

"Hernán Cortés fue un genocida comparable a Netanyahu", dice Petro

04:18 GMT 10.05.2026
© Foto : X - @infopresidenciaGustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 10.05.2026
© Foto : X - @infopresidencia
Síguenos en
El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que el conquistador español Hernán Cortés cometió un genocidio comparable al del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que sus víctimas se contaron por millones, al igual que en el caso de Adolf Hitler.
"Hernán Cortés fue un genocida comparable a Netanyahu, e incluso mayor. El número de personas asesinadas por Hitler y Cortés se cuenta por millones", escribió en su perfil en X.
El mandatario citó en su publicación una nota de prensa sobre la visita a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien acusó al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de "sabotear" un evento en el que participaría, lo cual fue desmentido por la sede de los Premios Platino.
Alessandra Rojo de la Vega e Isabel Díaz Ayuso - Sputnik Mundo, 1920, 07.05.2026
Internacional
Díaz Ayuso irrita en México con ideas neocoloniales: "Busca promoverse como personaje internacional"
7 de mayo, 02:30 GMT
La visita de Díaz Ayuso provocó protestas en México tras su intención de honrar la memoria de Cortés. Activistas locales también lanzaron una petición exigiendo la exhumación de los restos del conquistador y su devolución a España.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала