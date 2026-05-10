"Hernán Cortés fue un genocida comparable a Netanyahu", dice Petro

El mandatario citó en su publicación una nota de prensa sobre la visita a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien acusó al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de "sabotear" un evento en el que participaría, lo cual fue desmentido por la sede de los Premios Platino. La visita de Díaz Ayuso provocó protestas en México tras su intención de honrar la memoria de Cortés. Activistas locales también lanzaron una petición exigiendo la exhumación de los restos del conquistador y su devolución a España.
El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que el conquistador español Hernán Cortés cometió un genocidio comparable al del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que sus víctimas se contaron por millones, al igual que en el caso de Adolf Hitler.
"Hernán Cortés fue un genocida comparable a Netanyahu, e incluso mayor. El número de personas asesinadas por Hitler y Cortés se cuenta por millones", escribió en su perfil en X.
El mandatario citó en su publicación una nota de prensa sobre la visita a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien acusó al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de "sabotear" un evento en el que participaría, lo cual fue desmentido por la sede de los Premios Platino.
La visita de Díaz Ayuso provocó protestas en México tras su intención de honrar la memoria de Cortés. Activistas locales también lanzaron una petición exigiendo la exhumación de los restos del conquistador y su devolución a España.
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