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Del 'tanque volador' al 'todoterreno celestial': así son el Il-2 y el Su-25 Grach
Del 'tanque volador' al 'todoterreno celestial': así son el Il-2 y el Su-25 Grach
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El caza soviético Il-2, gracias a su blindaje y capacidad en combate, fue apodado por los alemanes como "el avión de hormigón" y "la muerte negra". Su heredero... 10.05.2026, Sputnik Mundo
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Del 'tanque volador' al 'todoterreno celestial': así son el Il-2 y el Su-25 Grach
El caza soviético Il-2, gracias a su blindaje y capacidad en combate, fue apodado por los alemanes como "el avión de hormigón" y "la muerte negra". Su heredero blindado, el Su-25 Grach, destaca por su alta resistencia y capacidad para despegar incluso desde aeródromos no pavimentados.
En el 81.º aniversario de la Victoria del pueblo soviético sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria, Sputnik te entrega un repaso del desarrollo de los modelos más emblemáticos del diseño militar ruso.