https://noticiaslatam.lat/20260510/del-tanque-volador-al-todoterreno-celestial-asi-son-el-il-2-y-el-su-25-grach-1173364169.html

Del 'tanque volador' al 'todoterreno celestial': así son el Il-2 y el Su-25 Grach

Del 'tanque volador' al 'todoterreno celestial': así son el Il-2 y el Su-25 Grach

Sputnik Mundo

El caza soviético Il-2, gracias a su blindaje y capacidad en combate, fue apodado por los alemanes como "el avión de hormigón" y "la muerte negra". Su heredero... 10.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-10T14:15+0000

2026-05-10T14:15+0000

2026-05-10T14:15+0000

multimedia

aviones

🛡️ infografías militares

📊 infografía

🛡️ industria militar

il-2

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0a/1173407138_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e7eb0df77d5c667f181f45b64c6c37e4.png

En el 81.º aniversario de la Victoria del pueblo soviético sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria, Sputnik te entrega un repaso del desarrollo de los modelos más emblemáticos del diseño militar ruso.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Del 'tanque volador' al 'todoterreno celestial': así son el Il-2 y el Su-25 Grach Sputnik Mundo Del 'tanque volador' al 'todoterreno celestial': así son el Il-2 y el Su-25 Grach 2026-05-10T14:15+0000 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

aviones, 🛡️ infografías militares, 📊 infografía, 🛡️ industria militar, il-2, видео