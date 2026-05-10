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Del "tanque de la Victoria" T-34 al novedoso T-90: la gloriosa trayectoria de carros de combate rusos

Del "tanque de la Victoria" T-34 al novedoso T-90: la gloriosa trayectoria de carros de combate rusos

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El famoso tanque soviético T-34, gracias a sus extraordinarias características, se convirtió en el carro de combate más utilizado durante la Segunda Guerra... 10.05.2026, Sputnik Mundo

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En el 81.º aniversario de la Victoria del pueblo soviético sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria, Sputnik te entrega las características de los modelos más emblemáticos del diseño militar ruso.

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