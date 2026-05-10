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Del "tanque de la Victoria" T-34 al novedoso T-90: la gloriosa trayectoria de carros de combate rusos
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El famoso tanque soviético T-34, gracias a sus extraordinarias características, se convirtió en el carro de combate más utilizado durante la Segunda Guerra... 10.05.2026, Sputnik Mundo
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En el 81.º aniversario de la Victoria del pueblo soviético sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria, Sputnik te entrega las características de los modelos más emblemáticos del diseño militar ruso.
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Del "tanque de la Victoria" T-34 al novedoso T-90: la gloriosa trayectoria de carros de combate rusos
El famoso tanque soviético T-34, gracias a sus extraordinarias características, se convirtió en el carro de combate más utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Su descendiente directo es el T-90 Proriv, que hoy en día, al igual que su antecesor de hace 80 años, defiende la patria.
En el 81.º aniversario de la Victoria del pueblo soviético sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria, Sputnik te entrega las características de los modelos más emblemáticos del diseño militar ruso.