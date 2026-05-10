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Del subfusil al arma mítica: ¿cuán diferentes son el PPSh-41 y el AK-12?

Del subfusil al arma mítica: ¿cuán diferentes son el PPSh-41 y el AK-12?

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Uno de los símbolos más emblemáticos del soldado soviético de los tiempos de la Gran Guerra Patria fue la metralleta Shpagin, conocida como PPSh-41. Pero la... 10.05.2026, Sputnik Mundo

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En el 81.º aniversario de la Victoria del pueblo soviético sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria, Sputnik te entrega un repaso del desarrollo de los modelos más emblemáticos del diseño militar ruso.

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