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Del subfusil al arma mítica: ¿cuán diferentes son el PPSh-41 y el AK-12?
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Uno de los símbolos más emblemáticos del soldado soviético de los tiempos de la Gran Guerra Patria fue la metralleta Shpagin, conocida como PPSh-41. Pero la... 10.05.2026, Sputnik Mundo
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Del subfusil al arma mítica: ¿cuán diferentes son el PPSh-41 y el AK-12?

06:40 GMT 10.05.2026 (actualizado: 08:31 GMT 10.05.2026)
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Uno de los símbolos más emblemáticos del soldado soviético de los tiempos de la Gran Guerra Patria fue la metralleta Shpagin, conocida como PPSh-41. Pero la posguerra también trajo consigo modelos notables de la industria armamentística rusa, como el fusil de asalto AK-12, continuación de la legendaria serie AK.
En el 81.º aniversario de la Victoria del pueblo soviético sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria, Sputnik te entrega un repaso del desarrollo de los modelos más emblemáticos del diseño militar ruso.
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