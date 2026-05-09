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Putin destaca el carácter activo de la colaboración entre Rusia y Laos a nivel internacional
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Rusia y Laos colaboran activamente en la escena internacional, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, durante las conversaciones mantenidas con su... 09.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-09T16:22+0000
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Con ello, el mandatario ruso destacó que el comercio entre ambos Estados se ha duplicado y subrayó que la labor de una comisión intergubernamental desempeña un papel positivo en el fomento de las relaciones comerciales y económicas."Observamos una dinámica positiva en el comercio bilateral. Según los resultados del año pasado, el volumen de intercambio comercial se duplicó con respecto a 2024. Los volúmenes totales siguen siendo modestos, pero, en general, la dinámica es buena", recalcó Putin durante la reunión.Asimismo, agregó que las relaciones entre Rusia y Laos se construyen con base en la amistad y la confianza mutua.Sisoulith llegó a Moscú para asistir a la celebración del 81.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria.
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Putin destaca el carácter activo de la colaboración entre Rusia y Laos a nivel internacional
Rusia y Laos colaboran activamente en la escena internacional, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, durante las conversaciones mantenidas con su homólogo laosiano, Thongloun Sisoulith. A la vez, destacó avances en materia de comercio bilateral.
"Colaboramos activamente en la escena internacional", señaló.
Con ello, el mandatario ruso destacó que el comercio entre ambos Estados se ha duplicado y subrayó que la labor de una comisión intergubernamental desempeña un papel positivo en el fomento de las relaciones comerciales y económicas.
"Observamos una dinámica positiva en el comercio bilateral. Según los resultados del año pasado, el volumen de intercambio comercial se duplicó con respecto a 2024. Los volúmenes totales siguen siendo modestos, pero, en general, la dinámica es buena", recalcó Putin durante la reunión.
Asimismo, agregó que las relaciones entre Rusia y Laos se construyen con base en la amistad y la confianza mutua.
Sisoulith llegó a Moscú para asistir a la celebración del 81.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria
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