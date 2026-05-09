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Putin agradece a Fico su visita a Moscú con motivo de la celebración del 81.º aniversario del Día de la Victoria
Putin agradece a Fico su visita a Moscú con motivo de la celebración del 81.º aniversario del Día de la Victoria
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El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, en el Kremlin. Durante el encuentro de alto nivel, Fico expresó su... 09.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-09T12:29+0000
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Las declaraciones clave del mandatario ruso:El primer ministro eslovaco, a su vez, agradeció a Putin por la tradicional hospitalidad por parte de Rusia. Fico aseguró que tiene la intención de discutir con el presidente ruso "asuntos serios" que involucran a ambos países. En particular, prometió informar al mandatario ruso sobre los pasos para restablecer la comisión intergubernamental ruso-eslovaca.
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Putin agradece a Fico su visita a Moscú con motivo de la celebración del 81.º aniversario del Día de la Victoria
El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, en el Kremlin. Durante el encuentro de alto nivel, Fico expresó su agradecimiento por la cálida acogida que le brindó Rusia, así como le transmitió al mandarario del Estado euroasiático sus felicitaciones por el Día de la Victoria.
Las declaraciones clave del mandatario ruso:
Putin saluda el restablecimiento gradual
de la interacción entre Rusia y Eslovaquia.
La visita de Fico ayudará a entender qué se puede hacer para recuperar el volumen del comercio bilateral
.
Rusia está dispuesta a colaborar con Eslovaquia en ámbitos de interés mutuo
.
Moscú hará todo lo posible
para satisfacer las necesidades del país europeo en materia de recursos energéticos.
El Gobierno de Eslovaquia busca llevar a cabo una política exterior soberana
y está construyendo una línea pragmática respecto a Rusia.
La postura de Fico en cuanto a la preservación de la verdad histórica merece respeto
.
El primer ministro eslovaco, a su vez, agradeció a Putin por la tradicional hospitalidad por parte de Rusia. Fico aseguró que tiene la intención de discutir con el presidente ruso "asuntos serios" que involucran a ambos países. En particular, prometió informar al mandatario ruso sobre los pasos para restablecer la comisión intergubernamental ruso-eslovaca.