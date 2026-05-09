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Putin agradece a Fico su visita a Moscú con motivo de la celebración del 81.º aniversario del Día de la Victoria

Putin agradece a Fico su visita a Moscú con motivo de la celebración del 81.º aniversario del Día de la Victoria

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, en el Kremlin. Durante el encuentro de alto nivel, Fico expresó su... 09.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-09T12:29+0000

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Las declaraciones clave del mandatario ruso:El primer ministro eslovaco, a su vez, agradeció a Putin por la tradicional hospitalidad por parte de Rusia. Fico aseguró que tiene la intención de discutir con el presidente ruso "asuntos serios" que involucran a ambos países. En particular, prometió informar al mandatario ruso sobre los pasos para restablecer la comisión intergubernamental ruso-eslovaca.

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