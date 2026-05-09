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La opinión negativa de los europeos sobre EEUU se dispara a un 74%: es el país con más rechazo

La opinión negativa de los europeos sobre EEUU se dispara a un 74%: es el país con más rechazo

Sputnik Mundo

La cifra se desprende de los datos más recientes del Eurobarómetro, publicados por la Comisión Europea. La percepción negativa de los ciudadanos sobre el país... 09.05.2026, Sputnik Mundo

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El deterioro de la imagen de Washington se da tras meses de tensiones entre el bloque europeo y la Administración republicana a causa de la guerra arancelaria lanzada por Washington, además del malestar que el continúo apoyo a Israel por parte de EEUU y el lanzamiento de la guerra contra Irán ha generado en algunos Gobiernos de la región, como el de España e Italia.En el ámbito de las preocupaciones ciudadanas, las derivaciones de la ofensiva militar contra Irán escalaron hasta el primer puesto de las inquietudes a nivel comunitario.No obstante, en el plano personal, el encarecimiento del costo de vida persiste como la principal preocupación para la población de la UE.

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