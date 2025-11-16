Mundo
¿Por qué ante la escasez eléctrica a nivel mundial se requiere el libre comercio de energías renovables?
¿Por qué ante la escasez eléctrica a nivel mundial se requiere el libre comercio de energías renovables?
Sputnik Mundo
El reciente informe 'World Energy Outlook 2025' de la Agencia Internacional de Energía (IEA) subraya una tensión definitoria para la economía global: mientras... 16.11.2025
internacional
medioambiente
agencia internacional de energía
global times
energías renovables
china
Este escenario, reflexiona el medio, implica que la expansión del suministro eléctrico, esencial para la inclusión económica y el progreso tecnológico, ya no puede perseguirse de forma aislada, sino que debe ir de la mano con la imperiosa necesidad de descarbonizar la generación de energía a nivel mundial.La publicación señala que el rol de la electricidad está evolucionando de manera inesperada, con el crecimiento del consumo ya no limitado a las economías emergentes. La demanda está experimentando un aumento vertiginoso en las economías avanzadas, impulsada por la rápida expansión de infraestructuras digitales de alto consumo energético, como los centros de datos y la inteligencia artificial (IA). Este cambio estructural en el consumo, sumado a los déficits persistentes en las regiones en desarrollo, marca una era de creciente y masiva demanda eléctrica global.Dado que 2024 fue el año más caluroso registrado, el imperativo es satisfacer esta creciente demanda eléctrica acelerando la transición hacia la generación de energía con bajas emisiones de carbono. Afortunadamente, la participación de las energías renovables, lideradas por la eólica y la solar, sigue creciendo, recuerda el GT. Sin embargo, este progreso positivo enfrenta importantes obstáculos, ya que el desarrollo en algunas regiones y dentro de ciertas industrias de energía verde está siendo desafiado por medidas de proteccionismo comercial y consideraciones geopolíticas.El medio enfatiza que las medidas destinadas a restringir la competencia, impulsadas por EEUU y sus socios occidentales, están creando barreras tecnológicas y comerciales. Estas políticas restringen el flujo transfronterizo de equipos, inversiones y experiencia en energía verde, limitando la cooperación internacional esencial para un rápido desarrollo de las renovables. En ese sentido, el Global Times argumenta que las economías desarrolladas, al invertir masivamente en inteligencia artificial, dependen de un ecosistema industrial estable y robusto, cuya base es una electricidad fiable, de bajo costo y, cada vez más, verde para alimentar los centros de datos. Las barreras comerciales que aumentan los costos o restringen el desarrollo socavan directamente la asequibilidad y la fiabilidad de la capa energética fundamental. Por lo tanto, permitir que la generación de energía verde se expanda sin restricciones innecesarias es un requisito previo para sostener las avanzadas industrias tecnológicas. El texto concluye afirmando que el desafío central para el sector renovable no es la supuesta "sobrecapacidad" mencionada por algunos políticos occidentales, sino más bien una insuficiencia de capacidad para satisfacer la creciente demanda mundial mientras se avanza en la descarbonización.Para superar esto, afirma el diario, se necesita un entorno comercial global más abierto y eficiente, ya que facilitar el libre comercio, promover la inversión transfronteriza y fomentar la competencia son esenciales para generar sinergias entre el crecimiento económico y los objetivos climáticos.
china
¿Por qué ante la escasez eléctrica a nivel mundial se requiere el libre comercio de energías renovables?

06:52 GMT 16.11.2025
El reciente informe 'World Energy Outlook 2025' de la Agencia Internacional de Energía (IEA) subraya una tensión definitoria para la economía global: mientras que aproximadamente 730 millones de personas aún carecen de acceso a la electricidad, el mundo enfrenta una intensificación de los riesgos climáticos, apunta un artículo del 'Global Times'.
Este escenario, reflexiona el medio, implica que la expansión del suministro eléctrico, esencial para la inclusión económica y el progreso tecnológico, ya no puede perseguirse de forma aislada, sino que debe ir de la mano con la imperiosa necesidad de descarbonizar la generación de energía a nivel mundial.
La publicación señala que el rol de la electricidad está evolucionando de manera inesperada, con el crecimiento del consumo ya no limitado a las economías emergentes. La demanda está experimentando un aumento vertiginoso en las economías avanzadas, impulsada por la rápida expansión de infraestructuras digitales de alto consumo energético, como los centros de datos y la inteligencia artificial (IA). Este cambio estructural en el consumo, sumado a los déficits persistentes en las regiones en desarrollo, marca una era de creciente y masiva demanda eléctrica global.
PÓDCAST 'Puentes Informativos' | China se convierte en superpotencia de energía limpia
Dado que 2024 fue el año más caluroso registrado, el imperativo es satisfacer esta creciente demanda eléctrica acelerando la transición hacia la generación de energía con bajas emisiones de carbono.
Afortunadamente, la participación de las energías renovables, lideradas por la eólica y la solar, sigue creciendo, recuerda el GT. Sin embargo, este progreso positivo enfrenta importantes obstáculos, ya que el desarrollo en algunas regiones y dentro de ciertas industrias de energía verde está siendo desafiado por medidas de proteccionismo comercial y consideraciones geopolíticas.
El medio enfatiza que las medidas destinadas a restringir la competencia, impulsadas por EEUU y sus socios occidentales, están creando barreras tecnológicas y comerciales. Estas políticas restringen el flujo transfronterizo de equipos, inversiones y experiencia en energía verde, limitando la cooperación internacional esencial para un rápido desarrollo de las renovables.
"El proteccionismo, aunque no es un fenómeno nuevo, se vuelve especialmente contraproducente cuando se sopesa contra las urgentes exigencias climáticas globales", asegura el medio.
Esta es la espectacular planta de energía solar instalada en China
En ese sentido, el Global Times argumenta que las economías desarrolladas, al invertir masivamente en inteligencia artificial, dependen de un ecosistema industrial estable y robusto, cuya base es una electricidad fiable, de bajo costo y, cada vez más, verde para alimentar los centros de datos. Las barreras comerciales que aumentan los costos o restringen el desarrollo socavan directamente la asequibilidad y la fiabilidad de la capa energética fundamental.

Por lo tanto, permitir que la generación de energía verde se expanda sin restricciones innecesarias es un requisito previo para sostener las avanzadas industrias tecnológicas. El texto concluye afirmando que el desafío central para el sector renovable no es la supuesta "sobrecapacidad" mencionada por algunos políticos occidentales, sino más bien una insuficiencia de capacidad para satisfacer la creciente demanda mundial mientras se avanza en la descarbonización.

Para superar esto, afirma el diario, se necesita un entorno comercial global más abierto y eficiente, ya que facilitar el libre comercio, promover la inversión transfronteriza y fomentar la competencia son esenciales para generar sinergias entre el crecimiento económico y los objetivos climáticos.
