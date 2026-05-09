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El concierto por el Día de la Victoria se celebra en el corazón de Viena | Video
El concierto por el Día de la Victoria se celebra en el corazón de Viena | Video
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La plaza Schwarzenbergplatz, junto al monumento al Soldado Libertador Soviético, fue el escenario de un concierto solemne organizado por iniciativa de la... 09.05.2026, Sputnik Mundo
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Ante residentes y visitantes de la capital austriaca actuaron los principales solistas de la Orquesta Académica de Instrumentos Folclóricos Rusos N. N. Nekrásov, que desde hace más de 80 años preserva las tradiciones musicales rusas. Los músicos interpretaron obras famosas de la época de la guerra. El concierto fue uno de los actos principales del programa de actividades con motivo del 81.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria.Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, pronunció un discurso y felicitó a los ciudadanos rusos por el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. Durante la intervención, el mandatario calificó el inicio de la Gran Guerra Patria como una de las fechas más tristes de la historia de Rusia.
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17:13 GMT 09.05.2026 (actualizado: 17:36 GMT 09.05.2026)
La plaza Schwarzenbergplatz, junto al monumento al Soldado Libertador Soviético, fue el escenario de un concierto solemne organizado por iniciativa de la Embajada de Rusia en Austria.
Ante residentes y visitantes de la capital austriaca actuaron los principales solistas de la Orquesta Académica de Instrumentos Folclóricos Rusos N. N. Nekrásov, que desde hace más de 80 años preserva las tradiciones musicales rusas.
Los músicos interpretaron obras famosas de la época de la guerra. El concierto fue uno de los actos principales del programa de actividades con motivo del 81.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria.
Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, pronunció un discurso y felicitó a los ciudadanos rusos
por el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. Durante la intervención, el mandatario calificó el inicio de la Gran Guerra Patria como una de las fechas más tristes de la historia de Rusia.