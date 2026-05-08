Trump insiste en su acusación de que "los cárteles gobiernan México"

Trump añadió que, desde que regresó al poder, su Administración logró reducir el tráfico marítimo de drogas a EEUU en un 97%, señalando que el flujo de estupefacientes persiste principalmente por vía terrestre a través de la frontera con México.
El presidente estadounidense Donald Trump reiteró sus señalamientos contra México durante un discurso en la Casa Blanca por el Día de la Madre, tras el revuelo generado por la acusación por narcotráfico del Departamento de Justicia contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios.
"Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México, y nadie más. Son los cárteles, simplemente, quienes gobiernan”, declaró durante la ceremonia realizada en el Jardín de las Rosas.
Trump añadió que, desde que regresó al poder, su Administración logró reducir el tráfico marítimo de drogas a EEUU en un 97%, señalando que el flujo de estupefacientes persiste principalmente por vía terrestre a través de la frontera con México.
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