https://noticiaslatam.lat/20260508/tribunal-de-eeuu-falla-en-contra-del-arancel-global-del-10-impuesto-por-washington-1173372325.html

Tribunal de EEUU falla en contra del arancel global del 10% impuesto por Washington

Tribunal de EEUU falla en contra del arancel global del 10% impuesto por Washington

Sputnik Mundo

El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos falló en contra del arancel de 10% que la Administración de Donald Trump impuso tras el revés en la... 08.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-08T04:26+0000

2026-05-08T04:26+0000

2026-05-08T04:26+0000

internacional

donald trump

eeuu

washington

aranceles

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/16/1172685917_0:48:1024:624_1920x0_80_0_0_8d414066cd5e960125de6bdc0986df82.jpg

El panel de tres jueces del Tribunal determinó que la medida no estaba justificada bajo una ley de la década de 1970 que fue invocada para el establecimiento de las tarifas. La decisión, reportaron medios, protege a las empresas que impugnaron los aranceles, las cuales argumentaron que con esto, el Gobierno de Donald Trump buscaba eludir la decisión del máximo órgano de justicia, el cual en febrero pasado decidió que Trump no tiene la potestad para colocar gravámenes a las naciones.

https://noticiaslatam.lat/20260501/trump-anuncia-un-aumento-de-aranceles-hasta-el-25-para-automoviles-y-camiones-de-la-ue-1173294880.html

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, eeuu, washington, aranceles