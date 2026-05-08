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Putin designa a nuevo viceministro de Defensa de Rusia

Putin designa a nuevo viceministro de Defensa de Rusia

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha firmado el decreto por el que se le nombra a Dmitri Scherbinin para este cargo, informaron desde el Ministerio de... 08.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-08T19:31+0000

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¿Qué se sabe del flamante viceministro del ente castrense?

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