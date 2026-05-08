Putin designa a nuevo viceministro de Defensa de Rusia
19:31 GMT 08.05.2026 (actualizado: 20:13 GMT 08.05.2026)
© Sputnik / Ekaterina ChesnokovaEl recientemente nombrado viceministro de Defensa de Rusia, Dmitri Scherbinin
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El presidente ruso, Vladímir Putin, ha firmado el decreto por el que se le nombra a Dmitri Scherbinin para este cargo, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, el ente castrense detalló la biografía del recientemente designado alto funcionario.
"El 1 de abril de 2026, por decreto del presidente de Rusia, fue nombrado viceministro de Defensa de Rusia", se desprende del sitio web del Ministerio de Defensa ruso.
¿Qué se sabe del flamante viceministro del ente castrense?
Nació el 18 de marzo de 1982 en la ciudad rusa de Perm.
Se licenció en la Universidad Estatal Técnica de Perm (2003) y en la Escuela Superior de Administración Pública de la Academia Presidencial Rusa de la Economía Nacional y la Administración Pública (2020). Posee un título de máster en Administración de Empresas de una institución de enseñanza superior internacional (2013).
De 1999 a 2005 trabajó en empresas del complejo militar-industrial y de 2005 a 2017 en diversas estructuras comerciales del sector de las tecnologías de la información.
De 2017 a 2020 se desempeñó como jefe del Departamento de Desarrollo Tecnológico y Economía Digital de la Dirección de Expertos de la Presidencia de Rusia, la Administración del presidente ruso.
De 2020 a 2024 ocupó el cargo de subdirector de la secretaría del primer vicepresidente del Gobierno de Rusia, Andréi Beloúsov.
De 2024 a 2025 fue consejero del ministro de Defensa ruso.
De 2025 a 2026 ocupó el cargo del jefe de la Dirección General de Desarrollo Digital y Tecnológico del Ministerio de Defensa de Rusia.